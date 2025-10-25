Getty Images

وُصف بأنه معدن العصر. إذ يتناول ملايين الناس المغنيسيوم لأسباب متعددة. فهل يمكن أن يساعدنا على النوم بشكل أفضل؟ وهل يُحسّن عملية الهضم؟ وهل يمنح أدمغتنا المرهَقة لحظة من الهدوء؟

في عالم المكملات الغذائية سريع التطور، حان وقت تألق المغنيسيوم.

وتشهد هذه الصناعة نمواً سريعاً، إذ تُقدَّر قيمة سوق المغنيسيوم العالمي بنحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، مع توقعات بأن تزداد قيمته لتصل إلى نحو الضعف خلال عشر سنوات.

في مصنع صغير، يقع في يوركشاير ديلز، تُكدس براميل بلاستيكية ضخمة من مسحوق أبيض بجوار آلات عملاقة تعمل.

ويزنُ عمال يرتدون بدلات تقيهم من المواد الخطرة، سيترات المغنيسيوم بعناية - وهو مركب يُصنع بخلط المعدن بحمض السِتريك - في حاويات فولاذية لامعة.

Ruth Clegg/BBC تُنتج ملايين أقراص المغنيسيوم في هذا المصنع يومياً.

يقول المدير الإداري لشركة لونسديل هيلث، أندرو غورينغ: "نحن نرسل إمداداتنا إلى جميع أنحاء العالم". في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالطبع، ولكن أيضاً إلى أستراليا، وأجزاء من آسيا، والعراق. "إنه أحد أكثر منتجاتنا مبيعاً".

يصرخ بصوت مرتفع للتغلب على ضجيج آلة ضغط الحبوب، وهي آلة تشبه الـ "داليك"- شخصية آلية في مسلسل (دكتور هو) - وتنتج عشرات الأقراص البيضاء الصغيرة من المغنيسيوم في كل ثانية.

سألته بصوت مرتفع أيضاً: "هل نحتاجه حقاً؟ "ولماذا أصبح شائعاً جداً الآن؟".

يشرح غورينغ: "المؤثرون ووسائل التواصل الاجتماعي هم من يدفعون هذا الاتجاه. عرفنا فوائد المغنيسيوم منذ سنوات، والآن أخيراً أصبح شائعاً ومنتشراً بين الناس".

أكاد أسمع دهشة في صوت كيرستن جاكسون، أخصائية التغذية المتخصصة في صحة الجهاز الهضمي، عندما تواصلت معها. تقول السيدة جاكسون: "إنها خطط تسويقية ذكية، فالمغنيسيوم يُستخدم في مجالات يهتم الناس بالإنفاق عليها: النوم، والهضم، والصحة النفسية".

لكنها تؤكد على أن هذا لا يعني بالضرورة أننا بحاجة إلى مكملات غذائية لتحسين هذه الجوانب.

والمغنيسيوم هو أحد المعادن العديدة الموجودة في أجسامنا. الكمية اليومية الموصى بها للنساء هي 270 ملغراماً، وللرجال 300 ملغرام. نخزن نحو 25 غراماً منه.

وتوضح جاكسون أيضاً، أن المغنيسيوم قد لا يشكل سوى أقل من 1 في المئة من جسمنا، ولكنه "يشارك في أكثر من 300 عملية مختلفة".

وتقول إنه "مهم بشكل خاص لأدمغتنا ومزاجنا"، لأنه يساعد الأعصاب على إرسال الرسائل بشكل صحيح، ويدعم العناصر الأساسية لأغشية خلايا الدماغ.

كما أنه يساعد على توازن مستويات السكر في الدم، وتنظيم ضغط الدم، وهو عنصر أساسي في نقل الكالسيوم والبوتاسيوم من وإلى خلايانا، مما يحافظ على إيقاع ضربات القلب.

إذن، هل تناول حبة كاملة منه يضمن عمل أجسامنا بسلاسة؟

الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، كما تقول السيدة جاكسون، لأنه حتى يعمل مكمل المغنيسيوم، يجب أن يكون لدينا نقص في هذا المعدن في المقام الأول، ومن الصعب اختبار أي نقص لأن الغالبية العظمى من المغنيسيوم لدينا تُخزن في عظامنا وأنسجتنا.

لكن على المستوى الفردي، يقول كثيرون إن هذا المكمل أحدث فرقاً بالفعل.

بالنسبة لكاتي كوران، أخصائية الاتصالات التي عملت مع عدد من أكبر علامات الأزياء، كان النوم الجيد حلماً بعيد المنال.

تقول كايتي: "قبل عام، كنت أُعاني وأستغرق وقتاً طويلاً حتى أنام، وكان عقلي لا يتوقف عن التفكير، ثم ما ألبث أن أغفو حتى أستيقظ بعد ساعات قليلة".

قررت كاتي تجربة غليسينات المغنيسيوم - وهو مزيج من المغنيسيوم والغليسين، وهو حمض أميني لا توجد أدلة كافية تربطه بتحسين النوم.

بعد أسبوعين من تناول 270 ملغراماً يومياً، تقول إن ضجيج رأسها بدأ يهدأ. تباطأت الأفكار المتسارعة، وبدأت تشعر وكأنها قادرة على العمل من جديد.

"تحسن نومي بالتأكيد، وأصبحتُ أكثر نشاطاً وحيوية. تغيرت أمور أخرى في حياتي، لذلك لا أستطيع حصر ذلك في أمر واحد فقط، لكنني أعتقد أن مكملات المغنيسيوم كانت جزءاً مهمًا من الحل".

في حين أن نقص المغنيسيوم قد يؤثر سلباً على أنماط النوم، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن تناول المكملات الغذائية يُحسّن نومك.

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمتابعي المكملات الغذائية المتحمسين، وكثير منهم يكتبون في منشوراتهم "مدفوعة العمولة"، ما يعني أنهم قد يربحون المال من قصصهم أو مقاطعهم المصورة.

وبحسب هؤلاء المؤثرين، يبدو أن المغنيسيوم علاج لكل شيء تقريباً، إذ يوصون بأنواع مختلفة من المنتجات.

وغالباً ما يُخلط المغنيسيوم مع مركبات أخرى بهدف دعم أجزاء مختلفة من أجسامنا. على سبيل المثال، يُفترض أن يُحسّن المغنيسيوم الممزوج إما بـ "إل-ثيريونات" أو "غليسينات" صحة الدماغ، مما يُساعد على النوم وتخفيف التوتر.

ويُنصح بالمغنيسيوم الممزوج مع الكلوريد، لتخفيف شدّ العضلات وتقلصات ما قبل الدورة الشهرية، في حين أن خليط السيترات والأكسيد يُستخدم لتحسين الهضم وعلاج الإمساك.

ربما يُعاني معظمنا من مشكلة واحدة على الأقل من هذه المشاكل. لكن كما تؤكد أخصائية التغذية كريستين ستافريديس، تكمن المشكلة في عدم وجود أدلة قوية كافية لإثبات أن غالبية مكملات المغنيسيوم المختلفة هذه لها تأثير إيجابي على الأصحاء.

وحتى لو كانت فعّالة، فلن يظهر أثرها إلا إذا كنا نعاني بالأصل، نقصاً في المغنيسيوم.

تقول السيدة ستافريديس: "شركات المكملات الغذائية تصرخ في وجوهنا: 'سنموت جميعاً'، 'بسرعة! خذوا حبوبي - وها هو الحل السحري'".

وتضيف: "صحيح أن كثيرين منا لا يحصلون على كفايتهم من المغنيسيوم، فنحو 10 في المئة من الرجال و20 في المئة من النساء لا يستهلكون الكمية اليومية الموصى بها. لكن تناول المكملات الغذائية ليس هو الحل الوحيد".

Getty Images البذور والمكسرات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه غنية بالمغنيسيوم.

لنأخذ صحة النوم كمثال. تقول ستافريديس إن هناك العديد من الدراسات المتضاربة حول ما إذا كانت مكملات المغنيسيوم تُحدث فرقاً حقيقياً. بعض التجارب تشير إلى فوائدها، بينما أبدت تجارب سريرية عشوائية، بعضاً من الشك.

يشار إلى أن هناك تعقيداً إضافياً يتمثل في احتمالية تعارض المكملات الغذائية مع بعضها البعض بسبب طريقة تفاعلها في الجسم.

على سبيل المثال، تناول الزنك - وهو مُكمل يُوصى به غالباً للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث - يُمكن أن يؤثر أيضاً على معدل امتصاص المغنيسيوم.

ببساطة، تقول ستافريديس إن الأمر أشبه بحقل ألغام، وليس مجرد "تناول هذا" وستُشفى.

وتوصي بمراجعة نظامك الغذائي أولاً. ولكن إذا كنت تُفكر في تناول مكملات المغنيسيوم، فتنصح ستافريديس بتناول نصف الكمية المُوصى بها على العبوة يومياً ومراقبة شعورك.

كما أنه في حال تناول الأشخاص الأصحاء جرعة زائدة من المغنيسيوم، يمكن للكى التخلص منه، ولكن لا تزال هناك مخاطر، مثل الإسهال والقيء والغثيان. لكن بالنسبة لمرضى الكلى، قد يكون تناول مكملات المغنيسيوم خطيراً، وقد يُسبب فرط مغنيسيوم الدم، وهي حالة قد تُهدد الحياة وقد تُسبب الشلل أو الغيبوبة.

كما تُوصي أخصائية التغذية كيرستن جاكسون أيضاً "بالنظر إلى النظام الغذائي أولاً".

وتُشير إلى أن أطعمة مثل البذور والمكسرات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه مصادر جيدة للمغنيسيوم.

وتُحذر من أنه إذا لم تتناول هذه الأنواع من الأطعمة بانتظام، فقد تُعاني أيضاً من نقص في العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامين ج وفيتامين ك والألياف والبريبايوتكس. "مكمل واحد للمغنيسيوم لن يُعالج كل هذا".