Getty Images أعلن ترامب زيادة الرسوم الجمركية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء توجهه إلى ماليزيا

أعلن الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، بأنّه سيزيد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من كندا، بعد أن بثّت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية إعلاناً مناهضاً للرسوم الجمركية، يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 25 اكتوبر الجاري، وصف ترامب الإعلان بأنه إعلان "احتيال"، وانتقد المسؤولين الكنديين لعدم إزالته قبل انطلاق بطولة العالم للبيسبول.

وكتب: "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق، وتصرفهم العدائي، سأزيد الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10 في المئة فوق ما يدفعونه حالياً".

وبعد انسحاب ترامب يوم الخميس الفائت من المحادثات التجارية مع كندا، قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو إنه سيحذف الإعلان.

وأعلن رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، أنه سيوقف الحملة الإعلانية المناهضة للرسوم الجمركية، التي تُطلقها مقاطعته في الولايات المتحدة، مُصرّحاً للصحفيين بأنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشات مع رئيس الوزراء، مارك كارني، "حتى تُستأنف محادثات التجارة".

وتعد كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، منذ أن بدأ ترامب السعي لفرض رسوم جمركية باهظة على سلع شركائه التجاريين الرئيسيين.

وفرضت الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 35 في المئة على جميع السلع الكندية، على الرغم من أن معظمها مُعفى بموجب اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين. كما فرضت رسوماً على قطاعات مُحددة من السلع الكندية، بما في ذلك ضريبة بنسبة 50 في المئة على المعادن و25 في المئة على السيارات.

وفي منشوره، الذي نشره أثناء سفره إلى آسيا، بدا أن ترامب يُضيف 10 في المئة إلى تلك الضرائب.

وتُباع ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ أونتاريو موطناً للجزء الأكبر من صناعة السيارات في كندا.

ويقتبس الإعلان، الذي رعته حكومة أونتاريو، قول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، الجمهوري ورمز المحافظين الأمريكيين، إن الرسوم الجمركية "تضرّ بكل أمريكي".

ويقتبس الفيديو مقتطفات من خطاب إذاعي وطني ألقاه ريغان عام 1987، ركّز فيه على التجارة الخارجية.

وانتقدت مؤسسة رونالد ريغان، المسؤولة عن الحفاظ على إرث الرئيس السابق، الإعلان لاستخدامه صوتاً وفيديو "انتقائيين"، وقالت إنه يحرِّف خطاب ريغان. كما أضافت أن حكومة أونتاريو لم تطلب الإذن لاستخدامه.

وفي منشوره على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه كان ينبغي إزالة الإعلان في وقت أبكر.

وكتب أثناء توجهه إلى ماليزيا: "كان من المفترض أن يتم إزالة إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا ببثه خلال بطولة العالم (للبيسبول)، مع علمهم بأنه احتيال".

وكان دوغ فورد قد تعهّد سابقاً بعرض إعلان ريغان في جميع الدوائر الانتخابية، التي يقودها الجمهوريون في الولايات المتحدة.

وفي منشوره، اتّهم ترامب كندا أيضاً بمحاولة التلاعب بقضية مرتقبة أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي قد تُنهي نظامه الجمركي بالكامل.

ستُحدد هذه القضية، التي ستنظر فيها أعلى محكمة أمريكية الشهر المقبل، ما إذا كانت هذه الرسوم الجمركية دستورية.





