Reuters صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة. 25 أكتوبر 2025

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية الاسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه يوم الاثنين 27 اكتوبر الجاري "قررت تبني توصية الجيش الإسرائيلي ورفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر".

وبحسب البيان فإن القرار "يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب إسرائيل" كما يأتي في وقت يتواصل فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

Anadolu via Getty Images تُظهر صورة من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة الدمار الهائل الذي خلّفه انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب اتفاق وقف إطلاق النار. 25 أكتوبر 2025.

مطالبة إسرائيلية بـ "تعليق المرحلة التالية"

دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة "إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال المنتدى في بيان "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الرهائن القتلى المحتجزين لديها. مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الرهائن الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".

وجاء في البيان "تحث العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الرهائن إلى إسرائيل".

وكانت إسرائيل وحركة حماس أبرمتا في 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفاقاً بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت لعامين.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 15 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.

"إشكاليات" في البحث عن جثث الرهائن

أكدت حركة حماس التزامها تسليم جثامين 13 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في السابع من أكتوبر 2023، وإسرائيلي مفقود منذ العام 2014، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.

وقال رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أن (حماس) تواجه "إشكاليات في البحث عن جثامين أسرى الاحتلال، لأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر طبيعة أرض غزة، وحتى إن بعض من دفن هذه الجثامين استشهد أو ما عاد يعرف أين دفنهم".

وأرسلت مصر مؤخرا وبموافقة إسرائيل، فرق مع معدات ثقيلة للمساعدة في عملية استعادة الرفات.

ولم يُحدد جدول زمني للمرحلة التالية من الاتفاق لكن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إنشاء قوة أمنية دولية تضم قوات من دول عربية وإسلامية لمراقبة الوضع.

وأعلنت الولايات المتحدة اقامة مركز التنسيق المدني-العسكري لدعم استقرار غزة، كما أوفدت عدداً من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

وسحبت إسرائيل بموجب الهدنة قواتها داخل غزة إلى ما أطلق عليه "الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع كما تُشرف على كل قافلة مساعدات أممية تدخل الحدود.