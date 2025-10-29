Getty Images يلتقي ترامب وشي في كوريا الجنوبية لمناقشة اتفاق إطاري أولي لتنظيم العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

نبدأ جولتنا في الصحف من " نيويورك تايمز "الأمريكية التي نشرت مقالاً يحاول التوصل إلى صورة أوضح عما قد تسفر إليه القمة المرتقبة بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ويطرح المقال سؤالاً مهماً حول ما إذا كان الزعيمان قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري أولي يعيد بعض الاستقرار إلى العالم في قمة إقليمية بكوريا الجنوبية حيث تتجه أنظار العالم.

وما إذا كان ذلك الحدث قد لا يتمخض عن أي شيء مهم، وفقاً لكتَّاب المقال إريكا فرانتز، وكيندول تايلور، وجوزيف رايت الذين أجابوا بعبارة: "لا تعوّلوا على ذلك".

فمهما كانت التصريحات أو المصافحات التي ستخرج من هذا اللقاء، يرجح الكتاب أنها "لن تمثل أكثر من هدنة مؤقتة بين زعيمين لا يخضعان لقيود مؤسساتية أو داخلية".

وقال المقال: "مرحباً بكم في عصر الزعماء الأقوياء الجديد"، في إشارة إلى قدرة وصلاحيات ترامب وجينبينغ على تغيير المسار الذي تتبعه دولتهما.

وأضاف: "في عالم يشهد تفكك التحالفات، وتصاعد النزاعات، وازدياد التقلبات، فإن هذه الظواهر ليست عشوائية، بل هي نتيجة مباشرة لظهور نمط جديد من القيادة، إذ يحكم الزعماء بإرادتهم الشخصية بدلاً من الالتزام بالقواعد والتوافقات".

ويلقى المقال الضوء على انتشار هذا النمط من الزعامة عالمياً، من نجيب بوكيلة في السلفادور، إلى قيس سعيد في تونس، وفيكتور أوربان في المجر، وفلاديمير بوتين في روسيا وكيم جونغ أون في كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية التي يقود فيها البلدين رجلان يتشاركان نمطاً سياسياً مشابهاً.

"أوكرانيا قد لا تصمد حتى الربيع"

Getty Images قد تواجه أوكرانيا أعباء عسكرية كبيرة في الشتاء المقبل

ننتقل إلى مقال روجر بويز في صحيفة التايمز البريطانية الذي تناول من خلاله الأوضاع الميدانية في أوكرانيا في ظل استمرار الصراع في هذه الدولة من دول شرق أوروبا.

وقال بويز: "مع اقتراب الشتاء، تبدو المعركة التي يخوضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكأنها قد تكون الأخيرة. فالموارد المالية اللازمة لتسليح أوكرانيا والحفاظ على صحتها وتدفئتها بدأت تنضب".

كما انتقد الكاتب طريقة تعامل الغرب مع مسألة دعم كييف، قائلاً: "الإرادة الغربية لدعم الحرب تتراجع، فيبدو أن الدفاع عن كييف المستقلة تراجع في ترتيب الأولويات الاستراتيجية لدول الغرب".

ورغم التصريحات السياسية الحماسية الداعمة لأوكرانيا لرئيسة المفوضية الأوروبية، رأى الكاتب أن الواقع العسكري والدبلوماسي لا يعكس تقدماً حاسماً.

ورأى أن العقوبات الأمريكية على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل ليست كافية لردع بوتين، وذلك لأنها "رفعت أسعار النفط، ولم تمنع روسيا من إنشاء شركات وهمية جديدة".

وأشار إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على سد بيلغورود في جنوب روسيا قطع خطوط الإمداد عن عدد كبير من قوات بوتين داخل أوكرانيا.

لكنه، كما وصفه المتحدث العسكري الأوكراني، مجرد "وسيلة لتوسيع عدد أسرى الحرب الروس من أجل تبادل مستقبلي"، وهو ما لا يوحي بأن النصر العسكري قريب.

وتوقع بويز أن يشهد الشتاء المقبل هجوماً روسياً مكثفاً على "حزام الحصون" شرق أوكرانيا، محذراً من أن انهيار هذه الخطوط الدفاعية سوف يفتح الطريق أمام القوات الروسية للتوغل في وسط البلاد.

وأشار إلى أن روسيا تستعد لتجنيد 350000 جندي بعقود مؤقتة لعام 2025، وكثير منهم في مرحلة التدريب. وشوهد بالفعل "بضع مئات من الروس في بوكروفسك الأوكرانية، يلاحقون مشغلي الطائرات المسيرة".

وذكر أن اقتراح ضمان أوروبي مشترك لتقاسم المخاطر قوبل بالرفض، رغم أن "غزو أوكرانيا اعتُبر المشكلة الأمنية الأولى للقارة". في ظل هذه الظروف، من الصعب تحميل دافعي الضرائب الأوروبيين مسؤولية تعويضات لن تُدفع أبداً.

وسط هذا الجدل، تظهر علامات "الإرهاق الأوروبي من الحرب" بينما تمتلك أوكرانيا تمويلاً يكفي حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل فقط، وفقاً لمقال التايمز.

وأشار إلى أن ميزانية الدفاع لهذا العام بلغت 70.86 مليار دولار، بينما الإيرادات المتوقعة للعام المقبل هي 68 مليار دولار، وهي فجوة تستدعي الحذر.

كما ألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بتمويل أوكرانيا لعام أو اثنين، لكن، ووفق الكاتب: "لا يوجد حزب يميني في أوروبا، داخل الحكومة أو خارجها، يدعم ذلك حالياً".