في جولة الصحف نستعرض كيف يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستفيد الوحيد من استمرار الهدنة في غزة؟ وكيف يمكن للأسلحة بعيدة المدى أن تحسم الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟

ونستهل جولتنا من صحيفة ميرور البريطانية ومقال بعنوان "وحده نتنياهو المستفيد من استمرار الهدنة في غزة بعد مقتل 100"، بقلم كريس هيوز - محرر شؤون الدفاع والأمن.

ورصد الكاتب إعلان الجيش الإسرائيلي استمرار الهدنة في غزة غداة قصف مكثّف للقطاع راح ضحيته 104 قتلى نصفُهم تقريباً من الأطفال. ولفت هيوز إلى أن هذه "المذبحة" جاءت ردّاً على مقتل جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في أثناء تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي القطاع.

وعلّق الكاتب قائلاً: "بهذا القدر من الهشاشة تبدو الهُدنة في هذا الجزء من العالم .. ليست حرباً شاملة ولكنها كافية لقتل أكثر من 100 إنسان، ومع ذلك فإن هذا لا يكفي لإعلان انهيار الهدنة"!

وذهب صاحب المقال إلى أن حركة"حماس" ربما أرادت الوقيعة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكنها أفسدت ذلك بقتْلها الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية.

وعزا هيوز إلى هذا السبب نفسه مدافعة ترامب عن هذه الهجمات الإسرائيلية.

ورأى الكاتب أن نتنياهو بذلك أثبت أنّ باستطاعته أنْ يقتل أكثر من 100 فلسطيني ردّاً على خروقات مزعومة للهدنة، وأنْ يصرّح بعد ذلك بأن الهدنة ما زالت قائمة.

ورأى صاحب المقال أن نتنياهو يعتقد بذلك أنه يمتلك السيطرة الكاملة على ما يُدعى سلاماً في غزة وأنّ في مقدوره إطلاق العنان للقتل والدمار لدى أوّل بادرة تشير إلى أن حماس تخرق الهدنة.

واعتبر الكاتب أن نتنياهو بذلك "يحرّك حماس كقطَع الشطرنج لمصلحته بشكل بارع" فإسرائيل تحتفظ مجدداً بالحق في استخدام العنف في غزة ردّاً على أيّ تصعيد في القطاع.

ومرّة أخرى يدفع كثير من الفلسطينيين الثَمن الأفدح ولا شك أنهم سيواصلون تكبُّد هذا الثَمن.

ولا يزال السؤال قائماً – ما هو حجم الردّ الإسرائيلي الكافي لانهيار الهدنة؟ وما هو حجم ردّ الفعل الذي سيراه ترامب غير متناسب؟

كيف يمكن للأسلحة بعيدة المدى أن تحسم الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟

ننتقل إلى صحيفة التلغراف، حيث نطالع مقالاً بعنوان "حرب الصواريخ الروسية-الأوكرانية تستنزف الشريان الاقتصادي لبوتين"، بقلم الكاتب والسياسي البريطاني بوب سيلي.

ورأى سيلي أن اجتياح أوكرانيا آخذٌ في التحوّل إلى "حرب صواريخ بعيدة المدى"، حيث ينشُد كلّ من طرفَي الحرب تميزاً عسكرياً بعيداً عن فِخاخ الموت المنصوبة في خنادق الشرق الأوكراني.

وأشار الكاتب إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدتْ إعلان أوكرانيا استهداف مصانع للنفط والكيماويات في العمق الروسي وفي شبه جزيرة القرم المحتلة؛ بينما أعلنت روسيا في المقابل إطلاق 38 مسيّرة لاستهداف مصانع للغاز وأهداف مدنية في شرق وشمال أوكرانيا.

وتساءل صاحب المقال عن الهدف من حرب الصواريخ هذه؟ وهل تُقرّر هذه الحرب مَن هو المنتصر في هذا الصراع؟

ورأى الكاتب أن روسيا تستهدف تدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية، وأن بوتين يرغب في أن يتجمد المواطنون الأوكرانيون من البرد، وأن يسحق إرداتهم في المقاومة؛ وعلى الجانب الآخر، تستهدف أوكرانيا - بحسب الكاتب - تقويض قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر تدمير شركات تكرير النفط والموانئ وتعطيل الحياة المدنية نتيجة لذلك.

وعليه، فإن "أهداف روسيا هي مدنيّة بالأساس، بينما أهداف أوكرانيا اقتصادية بالأساس"، وفقاً للكاتب.

ولفت بوب سيلي إلى أن أسلحة بوتين بعيدة المدى تتمثل في مُسيّرات شاهد إيرانية التصميم، فضلاً عن استخدام الصواريخ الباليستية وقنابل غلايد المدمّرة.

في المقابل، أخذتْ أوكرانيا تكثّف من استخدام أسلحة بعيدة المدى كما لم تكن تفعل قبل عام، حينما كانت تفتقر إلى القدرة على ضرب أهداف داخل روسيا؛ لكنّ هذا قد تغيّر الآن – فأصبحت كييف قادرة على استخدام أسلحة بعيدة المدى وبشكل مُنتظم ضد روسيا.

ورأى الكاتب أن الاقتصاد الروسي أصبح على رأس أهداف الأوكرانيين، لا سيما مصافي النفط، حيث يشكل الغاز والنفط نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، كما أنّ مبيعات النفط المُكرّر إلى الأسواق التركية والصينية والبرازيلية على سبيل المثال تُشكّل نسبة مُعتَبرة من الصادرات الروسية.

ورأى صاحب المقال أن الاقتصاد الروسي يتأثر بالفعل، مشيراً إلى أن الحرب الأوكرانية تكلّف الحكومة الروسية أكثر من 500 مليون دولار يومياً، فضلاً عن أن 40 في المئة من الموازنة الفيدرالية الروسية مخصصة للدفاع.

وقال الكاتب إن الروس أظهروا مرونة حتى الآن، لكنْ كُلّما طال زمن الصراع، زادت خسائر النفط والغاز الروسي، وزادت تبعاً لذلك مستويات التضخّم وتدهورتْ مستويات النموّ - وبدأ كل ذلك يؤتي ثماره.

ورأى صاحب المقال أن الأوكرانيين يرغبون في "مواصلة الضرب على هذا الجُرح الروسي النازف حتى ينمو إلى شيء أكبر".