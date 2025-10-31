Getty Images

نعرض فيما يلي 12 صورة من بين أبرز الصور خلال عام 2025 حتى الآن.

Stefano Mazzola/Getty Images مهرجان فينيسيا

1. موكب الماء – البندقية

تظهر الصورة جرذاً ضخماً مصنوعاً من الورق المعجون، ينفجر بالقصاصات الملونة وهو يبحر عبر القناة الكبرى خلال موكب الماء الذي يفتتح به مهرجان البندقية في فبراير الماضي، في مشهد نابض بالألوان المتوهجة. هذا الجرذ، الذي تحوّل إلى بطل عرض بصري، إذ يتخيل الجميع أنه خرج من مجارير المدينة، مجسداً جانبها الكوميدي الخفي. وبينما تنشر هذه الانفجارات الورق الملون في كل مكان، يعكس مشهد هذا الجرذ تبايناً صارخاً مع الغلالة المضيئة الأنيقة التي تغلف البندقية في عدد لا يحصى من اللوحات، مثل لوحة "مدخل القناة الكبرى" التي رسمها بول سينياك عام 1905 من مدرسة الانطباعية الجديدة. في كلا المشهدين، تذوب البندقية في فسيفساء من الضوء المتناثر.

AFP/Getty Images مزارع يشرب المياه أثناء حصاد القمح

2. عامل مهاجر – شانديغار، الهند

تحمل الصورة، التي التقطت في إبريل، لعامل مهاجر يتوقف لشرب الماء أثناء حصاد القمح في أطراف مدينة شانديغار طابعاً رمزياً يصعب تجاهله. الكوب المرفوع والمنجل اللامع في يده، وسط وهج السنابل الذهبي، يستحضران صورة الحصاد المنفرد في لوحة "المحارب المخضرم في حقل جديد" التي رسمها وينسلو هومر عام 1865. في تلك اللوحة، يظهر جندي سابق من جيش الاتحاد وهو يلوح بمنجل وسط بحر من القمح، في سردية رمزية تعكس لحظة مواجهة وطنية بعد الحرب الأهلية الأمريكية. كلا المشهدين يضعان الشخصية بين الرمز والعمل، في حصاد لا يقتصر على القمح، بل يمتد ليشمل وعداً دائماً بالتجديد.

Pedro Pardo/AFP/Getty Images امرأة تحاول لمس يد إلكترونية

3. يد روبوت – بكين

تُظهر الصورة، التي التقطت خلال جولة صحفية في "عالم الروبوتات" في بكين في إبريل، شابة تمد يدها لتلامس أصبعاً آلياً ضخماً ينفرج ببطء. الإضاءة الدرامية وملابس الفتاة السوداء تتداخلان لتقليص حضورها البشري إلى ومضات من الجلد: ساعدان طافيان وشذرة من ملامح الوجه معلّقة في الظلام. للوهلة الأولى، قد يستحضر هذا التلامس القريب لوحة "خلق آدم" لمايكل أنجلو، أو ربما بشكل أدق، رسمة "إم. سي. إيشر" المحيّرة "أيدي ترسم أيدي" (1948). وفي عصر الذكاء الاصطناعي، بات من الصعوبة بمكان تمييز الخط الفاصل بين المبدع والعمل الإبداعي.

Luis Tato/AFP/Getty Image فتاة من اللاجئين على الأرجوحة

4. مركز عبور – بوغاندا

تنبض الصورة، التي التقطت في مايو/أيار، للاجئة كونغولية تجلس على أرجوحة في مركز عبور قرب بوغاندا بفرح يتجاوز ما تشهده من مشاق. هطول المطر، هيكل المعدّات المهجورة المتآكل، والمقعد المكسور المتدلّي بجانبها. ومع أنها واحدة من أكثر من 70 ألف شخصٍ عبروا إلى بوروندي منذ يناير الماضي، فإن روحها تتحدى ظروفها القاسية. وعند مقارنة هذه الصورة بلوحة "الأرجوحة" الشهيرة التي رسمها الفنان الفرنسي جان أونوريه فراغونار عام 1767، يتلاشى الطابع الأرستقراطي المرح في العمل الفني، لتستعيد الأرجوحة معناها كرمز خالد للمرح والسلام الداخلي، المعلق خارج حدود الزمان والمكان.

Tayfun Coskun/Anadolu/Getty Images زخات من الشهب

5. زخات شهب – إنفرنِس، كاليفورنيا

تُظهر صورة التقطت، في الساعات الأولى من يوم السادس من مايو، زخات شهب "إيتا أكواريد" وهي تشق السماء ليلاً فوق إنفرنِس بكاليفورنيا في مشهد ملهم متواضع. وسط ضباب درب التبانة المتلألئ، يبدو وهج القرية الصغيرة مجرد ومضة ضئيلة في دراما كونية هائلة. هذا التباين المؤثر بين المقاييس البشرية والسماوية يستحضر لوحة "الفرار إلى مصر" التي رسمها آدم ايلشايمر حوالي عام 1609، والمشهورة بدقتها الفلكية الرائدة. وفي لوحة ايلشايمر، تحتل العائلة المقدسة جزءاً ضئيلاً من المقدمة، بينما تنجذب العين إلى السماء المظلمة مترامية الأطراف. كلا الصورتين، رغم الفارق الزمني بينهما، تشهدان ليس فقط على تطور البصريات، بل على الدهشة التي لا تنطفئ.

Luis Tato/AFP/Getty Image وجه مغطى بمادة تشبه الزيت كشكل من أشكال الاحتجاج

6. عيون مغطاة بالزيت – لندن

في مايو الماضي، وقفت ناشطة من مجموعة "فوسيل فري لندن" أمام مكاتب شركة شل للطاقة، وقد غطّت عينيها بمادة لزجة تشبه الزيت، في مشهد احتجاجي لافت. جاءت هذه الخطوة رداً على بيع شل لأصولها النفطية البرية في نيجيريا، وهو ما يرى فيه المحتجون محاولة من الشركة للتنصل من مسؤوليتها عن الحوادث في دلتا النيجر. من جهتها، تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات. وضعية العيون المعصوبة تستحضر لوحة "الأمل" الرمزية التي رسمها جورج فريدريك واتس عام 1886، حيث تجلس امرأة مغطاة العينين فوق كرة غامضة، تعزف على قيثارة حزينة.

Maddie Meyer/Getty Images سباح غطاس يركب الأمواج

7. سبّاح غطاس – سنغافورة

تُجسّد صورة التقطت للسبّاح الصيني تيانشن لان أثناء مشاركته في سباق التتابع بالمياه المفتوحة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة في 20 يوليو لحظة توقف مذهلة وهو في منتصف القفزة من منصة زرقاء داكنة. التقاء درجات الأزرق – السماء والماء والمنصة – وتعلق جسد الرياضي في الهواء يستحضران جوانب متباينة من خيال الفنان الفرنسي إيف كلاين، الذي ابتكر عام 1957 درجة اللون المكثفة "الأزرق كلاين الدولي"، وتركيبه التصويري عام 1960 "القفزة في الفراغ"، الذي يوهم المشاهد بسقوط جسده من سطح مبنى في باريس نحو الشارع. كما في صورة سنغافورة، تتماهى فيها الجسد والهاوية في وحدة واحدة.

Phill Magakoe/AFP/Getty Images فتيات يتعلمن رقص الباليه

8. طالبات الباليه – تيمبيسا، جنوب أفريقيا

تُظهر صورة التُقطت في يوليو الماضي لطفلتين في الخامسة من العمر، فيلاساندي نغكوبو وياميهل غوابابا، وهما تتخذان وضعية أمام أكاديمية رقص في تيمبيسا بجنوب أفريقيا، مشهداً مؤثراً وعميقاً. التباين الحاد بين الأرض الجافة، والظل المنحوت، والفستانين الرقيقين، يستحضر الزوايا الجمالية الصارمة في مشاهد ديغا المتكررة لراقصات الباليه أثناء التمرين. كان ديغا يركّز النظر على ثقل الحركة في راقصاته، وغالباً ما كان يجرّد استوديوهات الرقص إلى مساحات من اللون الخالي، ما يضفي على لوحاته، كما في هذه الصورة خارج جوهانسبرغ، بعداً زمنياً خالداً.

Getty Images طفل مصاب بالهزال بسبب فرط الجوع في غزة

9. طفل مصاب بالهزال من فرط الجوع – غزة

سلسلة من الصور المفجعة لأطفال أصابهم الهزال من الجوع تحتضنهم أمهاتهم في مدينة غزة خلال شهر يوليو الماضي، هزّت العالم. ووفقاً لخبراء مدعومين من الأمم المتحدة، فإن "أسوأ سيناريو محتمل" للمجاعة يتحقق حالياً في غزة. وعلى الرغم من كثرة الصور في تاريخ الفن التي تُظهر أمهات يواسين أطفالاً منكوبين – من لوحة "الطفل المريض" للفنان الهولندي غابرييل ميتسو عام 1665، إلى لوحة "المحرومين" لبابلو بيكاسو عام 1903 – فإن الصور الملتقطة في غزة لا تجد لها مثيلاً في الرسم أو النحت. فلا ابتكار بصري يجسّد المعاناة أو الشفقة، مهما بلغ صاحبه من موهبة أو مكانة، يمكنه أن يعبّر بحق عن حجم الألم الذي لا يُحتمل، كما توثّقه هذه الصور الحديثة.

بعد نشر هذه المقالة، تبين أن الطفل في هذه الصورة كان يعاني أيضاً من حالة مرضية كامنة.

Thanassis Stavrakis/AP رجل ينقذ خروف من حريق في اليونان

10. إنقاذ خروف – باتراس، اليونان

وسط دخان كثيف يشبه الصوف، يتصاعد من حرائق الغابات التي ضربت مدينة باتراس اليونانية في أغسطس الماضي، يظهر رجل على دراجة نارية وهو ينقذ خروفاً يتشبث به بكل ما أوتي من قوة.