BBC خالد الإعيسر : ليس من الحكمة أن يستكين السودان لميليشيات عابرة للحدود

أكد وزير الإعلام والثقافة السوداني خالد الإعيسر أنّ إستراتيجية الحكومة السودانية تتضمن كافة الخيارات لتحرير كل المناطق التي تقع خارج سيطرتها بما في ذلك مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي سيطر عليها الدعم السريع مؤخراً .

وقال الإعيسر إنّ الحكومة السودانية لا خيار أمامها سوى السعي لتحرير تلك المناطق من منطلق واجبها في توفير الحماية للمواطنين ومواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الدعم السريع والميليشيات العابرة للحدود.

وأشار الإعيسر إلى أنّ زيارة وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم الأخيرة لواشنطن جاءت في إطار سعي الحكومة لتمتين علاقاتها الدولية وكذلك خلق شراكات اقتصادية تفيد السودان.

فكيف يقيّم الإعيسر أدوار ومواقف دول الرباعية الدولية تجاه السودان؟ ولماذا تطالب الحكومة باستبعاد دولة الإمارات عنها؟ وما رؤيتها لوضع حد للصراع الدائر في السودان؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاعدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.