افتتحت مصر، مساء السبت الاول من نوفمبر 2025، متحفها الكبير رسمياً، بعد أكثر من عقدين على بدء العمل فيه وإرجاء الافتتاح مراراً.

وبلغت تكلفة المتحف، الذي يغطي مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، أكثر من مليار دولار، ومن المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ويحتوي المتحف على نحو 100 ألف قطعة أثرية تغطي قرابة 7 آلاف عام من التاريخ المصري القديم، بداية من عصور ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

ومن أبرز ما يحتويه المتحف أيضاً "مركب الملك خوفو"، المعروف أيضاً باسم "مركب الشمس"، الذي يعود إلى فترة حكم الملك خوفو، وتم اكتشافه في خمسينيات القرن الماضي في منطقة أهرامات الجيزة.

وأضاءت سماء القاهرة ألعاب نارية خضراء وحمراء عقب إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الافتتاح الرسمي، على أن يبدأ المتحف باستقبال الزوار يوم الرابع من نوفمبر الجاري.

وتخلل حفل الافتتاح الضخم الذي حضرته عشرات الوفود الرسمية والرؤساء والملوك فقرات فنية لفنانين مصريين، بينما أضيئت الجدران الخارجية للمتحف باللون الأخضر.

وتلقى ملوك ورؤساء وأمراء الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نماذج مصغرة للمتحف تحمل كل قطعة منها اسم دولة، لـ "يضع قادتها قطع بلادهم بأيديهم رمزاً لمشاركة شعوبهم في هذا الصرح الإنساني"، وفقاً لإعلان الحفل.

وتابع مصريون حفل افتتاح المتحف في ميدان التحرير في القاهرة حيث وضعت شاشة كبيرة.

