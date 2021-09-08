

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمس، إن المنظمة الدولية تعمل على دعم السلطات العراقية في اجراء انتخابات نيابية ذات مصداقية معربة عن تفاؤلها بإنجاز انتخابات افضل من سابقتها التي جرت عام 2018.



وذكرت بلاسخارت، في مؤتمر صحافي ببغداد، ان «العالم يراقب عن كثب الانتخابات النيابية المقبلة والجميع يريد انتخابات عراقية ذات مصداقية ومعترفا بها على نطاق واسع وليس كما حدث في انتخابات عام 2018»، في اشارة منها الى الانتقادات التي طالت تلك الانتخابات بسبب شبهات تزوير.



ولفتت الى ان «الانتخابات المقبلة ستنظم وفق قانون انتخابي جديد يمكن الناخب من التصويت للمرشحين الافراد وليس للأحزاب فقط كما انها ستجرى في 83 دائرة انتخابية بعد ان كانت في 18 دائرة فقط في السابق وهما عاملان يمكن ان يخلقا رابطة اقوى بين الناخب وممثليه».



وأضافت ان الأمم المتحدة ستنشر فريقا كبيرا لدعم الانتخابات في اطار واحد من اكبر مشاريع الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الانتخابية في العالم اذ سيزيد عدد موظفي الأمم المتحدة في هذه الانتخابات بمقدار خمسة أضعاف عددهم في انتخابات عام 2018 فضلا عن وجود 130 خبيرا دوليا اضافيا في طور الانتشار في العراق للمراقبة المسبقة لليوم الانتخابي بصحبة 600 موظف مساعد.