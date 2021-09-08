قال علماء في جنوب أفريقيا، إنه ثمة سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل عددا مثيرا للقلق من التحورات، انتشرت بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي أكثر مما كان الوضع عليه في شهر يوليو، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء امس. وقالت «شبكة مراقبة الجينوم (الخريطة الجينية)» في جنوب أفريقيا، إنه قد تم خلال شهر أغسطس الماضي، رصد ما تسمى بسلالة «سي..1 2»، في 1.5% فقط من جميع عينات الفيروس المتسلسلة في البلاد، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2.2% التي تم رصدها في شهر يوليو. وقد تم اكتشاف السلالة، التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا، في عدد من الدول، من بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية وموريشيوس والبرتغال ونيوزيلندا وسويسرا.



ومن الممكن أن يشير تباطؤ انتشار السلالة إلى أنه من غير المرجح أن تصير سائدة بالطريقة التي انتشرت بها السلالات السابقة مثل «بيتا» و«دلتا».



إلى ذلك، أصبحت كوبا أول دولة في العالم تطعم الأطفال الذين تزيد أعمارهم على العامين ضد فيروس كوفيد-19 باستخدام لقاحين محليي الصنع.



وذكرت وكالة أنباء «برنسا لاتينا» الكوبية أن كوبا تهدف إلى تطعيم جميع أطفالها قبل إعادة فتح مدارسها المغلقة بصورة شبه متواصلة منذ مارس 2020. وذكرت السلطات الصحية في كوبا أنه خلال الشهر الجاري، سيتم تطعيم جميع الأطفال الكوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما بالجرعة الأولى، وسيكون لديهم المخطط الكامل (3 جرعات) بحلول نوفمبر المقبل، وهو أمر ضروري لبدء الدروس وجها لوجه.



في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مواطنيها مجددا إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت ميركل امس، في مناقشة عامة بالبرلمان الألماني (بوندستاج): «إنكم بذلك تقدمون مساهمة مهمة للغاية لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد مخرج من هذه الجائحة».



وأكدت ميركل سلامة اللقاحات، وقالت: «بالطبع لم يكن أحد منا، ولن يكون بأي شكل من الأشكال، أرنب تجارب عند التطعيم»، مضيفة ان اللقاحات في ألمانيا مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية اللازمة وجميع عمليات الموافقة.