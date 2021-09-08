لقى جندي تركي حتفه وأصيب أربعة آخرون في هجوم انتقامي نفذه مسلحون أكراد شمالي سورية أمس، بحسب وسائل إعلام محلية وجماعات مراقبة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية شنت أولا هجوما قويا بالمدفعية على بلدتي تل رفعت والشيخ عيسى الخاضعتين لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في الساعات الأولى من صباح أمس.



وردت الميليشيات الكردية بقصف قاعدة عسكرية تركية في قرية اليشلي بريف مدينة الباب، بحسب المرصد.



وذكرت وكالة أنباء «ديميرورن» التركية أن القصف جاء من مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على «قسد»، شرقي الباب، وأكدت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.



من جهتها، قالت صحيفة «حرييت» التركية إن رقيبا تركيا قتل وأصيب أربعة آخرون في هجوم صاروخي شنته «قسد» على نقطة عسكرية تركية في محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدفعية التركية من نوع «هاوتزر» ردت على مصادر إطلاق النار، و«حيدت» العديد من العناصر الذين استهدفوا القاعدة التركية، بينما استمر تبادل إطلاق النار في محيط القاعدة.