ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الفصلي، إن مخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو عشرة كيلوغرامات مخصبة حتى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.



ونددت الوكالة بشدة بعدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران.



وكتبت الوكالة «منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش، كما أعربت الوكالة عن قلقها من وجود مواد نووية في مواقع إيرانية سرية.



وبحسب تقديرات في نهاية أغسطس، لدى إيران حاليا 84.3 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (مقابل 62.8 كلغ في آخر تقرير للوكالة في مايو)، إضافة إلى 10 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (مقابل 2.4 كلغ في آخر تقرير).