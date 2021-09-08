أعلنت المملكة العربية السعودية إيقاف تعليق القدوم إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إليها.



وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول.



وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من الساعة 11:00 من صباح اليوم، وذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية الأرجنتين.



والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.



وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.