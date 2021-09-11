رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، معربة عن املها في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "نحث على موافقة البرلمان بسرعة حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

واضاف "هذا العام ساهمت الولايات المتحدة بنحو 372 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني ونحن على استعداد لدعم الحكومة الجديدة بالعمل الجاد الذي ينتظرنا".

واعلنت الرئاسة اللبنانية امس الجمعة عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام على فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

وتألفت الحكومة من 24 شخصية غير سياسية لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.