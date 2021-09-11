ألقي القبض ليل الجمعة-السبت في شمال إسرائيل على أربعة من أصل ستّة فلسطينيّين لاذوا بالفرار من سجن إسرائيلي مطلع الأسبوع في إحدى أكبر عمليّات الهروب في تاريخ البلاد والذين أصبحوا "أبطالاً" في نظر الفلسطينيين والعرب.

ومنذ عملية الفرار يوم الاثنين من سجن جلبوع ذي الحراسة المشدّدة عبر نفق أحدثوه أسفل مغسلة في حمام قادهم إلى خارج السجن، تنفّذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملية مطاردة واسعة النطاق في الكيان الصهيوني والضفة الغربية المحتلة، مسقط رأس الفارين وحيث نشر الجيش تعزيزات.

كانت أشارت التحليلات والشائعات إلى احتمال خروجهم من البلاد عبر الحدود مع الأردن المجاور، لكن أربعة من الفارين اعتقلوا في شمال إسرائيل، على بعد نحو 30 كلم من السجن.