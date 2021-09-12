استغل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر لانتقاد إدارة خلفه جو بايدن في رسالة بالفيديو بثها أمس، واتهمها بـ «انعدام كفاءتها» على خلفية الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. وقال ترامب في رسالته «هذا يوم حزين للغاية»، مضيفا أن ذكرى 11 سبتمبر «تمثل حزنا كبيرا لبلدنا».



وتابع «إنه وقت حزين أيضا للطريقة التي انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضي».



وأضاف «زعيم بلادنا بدأ كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك».



وعزا ذلك إلى «سوء التخطيط والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا حقا ما كان يحدث». كما أعرب دونالد ترامب عن أسفه لمقتل 13 عسكريا أميركيا في تفجير انتحاري في كابول الشهر الماضي خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، واستيلاء طالبان على معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات «من دون إطلاق رصاصة»، وقال ترامب «استسلم جو بايدن وإدارته غير الكفؤة بهزيمة»، واضاف «سنناضل من أجل التعافي من الإحراج الذي تسبب به انعدام الكفاءة».