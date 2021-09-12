تعتزم المملكة المتحدة إلغاء خطط المطالبة بإظهار دليل على تلقى لقاح ضد فيروس كورونا لدخول الأماكن، كما ربما تلغى قريبا المطالبة بإجراء اختبار إجباري للمسافرين القادمين من الخارج، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا سوف يتم الاعلان عنها هذا الأسبوع، حتى في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد في حوار في برنامج اندور مار الذي تعرضه قناة هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الأحد " لم تعجبني قط فكرة أن أقول للمواطنين يجب أن تظهر أوراق للقيام بنشاط يومي".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جاويد القول: " لقد درسنا الأمر بصورة كاملة، وعلى الرغم من أننا يجب أن نحتفظ بهذه الخطط كخيار محتمل، أنا سعيد أن أقول أننا لن نمضى في تطبيق خطط إقرار وثائق إثبات تلقى اللقاح".

وكانت بريطانيا قد ألغت الكثير من قيود مكافحة فيروس كورونا في يوليو الماضي، ولكن مع الخطوة الأولوية نحو العودة للحياة

الطبيعية، ارتفعت حالات الاصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأشار جاويد إلى أن بريطانيا ستبدأ برنامج إعطاء جرعات معززة هذا الشهر.

كما أعرب جاويد عن رغبته في إلغاء المطالبة بإجراء اختبار بي سي ار للمسافرين العائدين من دول معينة.

وقال " أريد أن ألغي ذلك في أقرب وقت، ولكن يجب أن يستند على نصيحة المسؤولين في مجال الصحة العامة".

وتأتي تصريحات جاويد قبل إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد غد الثلاثاء عن خطط التعامل مع فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.