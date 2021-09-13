أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.



وجاء في بيان مشترك بين الوكالة الدولية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية صدر على هامش زيارة مدير عام الوكالة رافاييل غروسي إلى طهران أنه تم «السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستختم من قبل الجانبين. وتحفظ وسائط الذاكرة التي ستبقى عليها أقفال الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، ما يعني أن طهران لم تسمح للوكالة الذرية بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات الخاصة بمراقبة منشآتها النووية.



وبذلك توصل غروسي، خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، إلى ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل.



وذكر البيان المشترك أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعود إلى طهران «في مستقبل قريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع»، مؤكدا على «روح التعاون والثقة المتبادلة» بين الطرفين.



وقام غروسي بزيارته بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة مؤخرا ايران بـ«عرقلة» مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبيل اجتماع لمجلس حكام الوكالة.



وكانت طهران أعلنت في فبراير الماضي انها ستسلم التسجيلات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.



على صعيد مختلف، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران امس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك للمرة الأولى، للبحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الجارين.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الكاظمي وهو أول مسؤول أجنبي يزور الرئيس الإيراني الجديد، جاء على رأس «وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى».



وبحسب لقطات بثها التلفزيون الإيراني استقبل الكاظمي بمراسم رسمية، وتبادل خلال لقائه رئيسي «وجهات نظر البلدين حول أهم القضايا الإقليمية والدولية».



وأعلن الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران.



وقال رئيسي إن «الكاظمي أبلغنا بإلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران»، مضيفا «لدينا علاقات عميقة مع العراق. نتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين».



من جانبه، قال الكاظمي «ناقشنا مجموعة من الملفات الثنائية التي تعزز العلاقات الإخوية والروابط التاريخية».



وأضاف «نشكر كل من وقف مع العراق في حربه ضد داعش»، مشيرا إلى أن «إيران وقفت مع العراق من اللحظة الأولى بحربه ضد داعش».