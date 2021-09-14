قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارـ ليف ان عملية مطاردة الأسيرين الفلسطينيين الفارين اللذين لا يزالان طليقين مستمرة بلا هوادة، لكنه أشار إلى ان اعادة اعتقالهما ربما سيستغرق وقتا غير قصير من الزمن.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) عن بارـ ليف قوله «اعتقد ان احد هذين السجينين أو كليهما داخل الضفة الغربية».



ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية تفاصيل عن مسار وخطوات الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، بدءا من فرارهم من السجن، مرورا بوصولهم إلى بلدة الناعورية العربية القريبة الواقعة على بعد 7 كيلومترات من السجن، ثم تفرقهم إلى 3 مجموعات، وصولا إلى إعادة اعتقال أربعة منهم فيما لا يزال اثنان آخران طليقين.



في سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر دان في جنين واعتقلت شقيق الأسير الفار ايهم كممجي وابن عمه.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد ودهمت منزل الأسير الفار مناضل انفيعات وأخضعت أسرته للتحقيق.



وأشار النادي إلى ان حملة الاعتقالات طالت 5 فلسطينيين في بيت لحم و3 في القدس و4 آخرين في محافظتي اريحا ورام الله.



وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن الأسيرين الفارين كممجي وانفيعات بعد اعتقالها أربعة من الاسرى الذين نجحوا في الفرار من معتقل «جلبوع» قبل نحو أسبوع.



من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.



في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني بعد اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه امس عند مفترق مستوطنة عصيون المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.



وقال شهود عيان في المنطقة للصحافيين ان جيش الاحتلال أطلق النار على شاب وأصابه بجروح ومنع الإسعاف الفلسطيني من الوصول اليه.



وأظهر مقطع فيديو الشاب ملقى على الأرض ويحيط به جنود الاحتلال دون تقديم الإسعاف له.



في سياق ذي صلة، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني قرب محطة للحافلات في شارع يافا غربي القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.



وذكرت منظمة «نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية أن شخصين أصيبا بجروح متوسطة في هجوم طعن وقع بمتجر بجوار محطة الحافلات المركزية في القدس بعد ظهر امس. وتمكن عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية من إطلاق النار على المشتبه به.



إلى ذلك، شنت طائرات حربية إسرائيلية امس، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي في وقت زعمت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع، وذكرت مصادر فلسطينية أن غارات الاحتلال استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة وخلفت أضرارا مادية دون وقوع إصابات.