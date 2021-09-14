أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي امس، تعليمات جديدة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن آلية وإجراءات دخول القادمين من الدول المسموح القدوم منها وتحديد مدة الحجر المؤسسي وبحد أقصى خمسة ايام.



وقالت الهيئة في بيان صحافي انه يتعين على القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في السعودية تقديم فحص (بي سي آر) سلبي لعينة اخذت خلال 72 ساعة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة ايام بالإضافة إلى إجراء فحصي (كورونا) خلال 24 ساعة من الوصول وآخر في اليوم الخامس.



واضاف البيان انه يتعين على القادم الذي استكمل احد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة او استكمل احد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة تقديم فحص (بي سي آر) سلبي وتطبيق حجر صحي مؤسسي لمدة خمسة ايام بالإضافة إلى إجراء فحصي (كورونا) خلال 24 ساعة من الوصول وآخر في اليوم الخامس.



واوضح انه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم غير المحصنين دون سن 18 عاما مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة ايام على ان يتم إجراء فحص (كورونا) لمن أتم ثمانية اعوام فما فوق في اليوم الخامس ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.



واشارت إلى انه سيسري العمل بذلك اعتبارا من الخميس 23 من سبتمبر الجاري، مشددة على اهمية تسجيل القادمين في منصة (قدوم) قبل الوصول إلى السعودية.



الى ذلك، اعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي امس، تبرع المملكة العربية السعودية بـ20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 ملايين دولار) لدعم مبادرة المنظمة من أجل توفير اللقاحات ضد فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) في الدول الاعضاء الاقل نموا.



وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي ان تبرع المملكة يأتي بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئتين (العاملين الصحيين وكبار السن) في الدول الأعضاء بالمنظمة الأقل نموا والتي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.



من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة د.يوسف العثيمين في كلمته ان المبادرة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة لتعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم.