أصدر مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة قرارا وزاريا تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في الإمارات المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.



وجاء القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.



وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.