أظهرت بيانات إحصائية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل وصول معدلات التطعيم ضد الفيروس إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من نقص العمالة الناجم عن إجراءات الإغلاق وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني إلى استمرار ازدهار سوق العمل البريطانية خلال الصيف رغم عودة أعداد الإصابات الجديدة يفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي ككل.

وارتفع عدد العاملين في الشركات خلال أغسطس الماضي برقم قياسي قدره 241 ألف عامل، في حين زاد عدد الوظائف الخالية خلال ثلاثة شهور بنسبة 35% إلى 03ر1 مليون وظيفة وهي المرة الأولى التي يزيد فيها هذا الرقم على المليون وظيفة.

يعاني الكثيرون من أصحاب العمل حاليا من أجل إيجاد الموظفين الذين يحتاجون إليهم في ظل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.

وتعليقا على بيانات أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد خلال الشهر الماضي قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن "شغل الوظائف الشاغرة" وليس البطالة أصبح هاجسا رئيسيا بالنسبة للبنك.