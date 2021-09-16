أجرت الكوريتان الشمالية والجنوبية تجارب صاروخية باليستية بفارق ساعات عن بعضهما، في استعراض للقوة العسكرية، التي تثير توترات في شبه الجزيرة الكورية، وسط تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.



فقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، في البحر، امس، بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ اختبار صواريخ كروز جديدة طويلة المدى.



وأضاف أن الصاروخين عبرا مسافة طولها حوالي 800 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ حوالي 60 كيلومترا.



وبعد ذلك بساعات، أعلنت كوريا الجنوبية أن إحدى غواصاتها أطلقت للمرة الأولى بنجاح صاروخ باليستي محلي الصنع تحت الماء.