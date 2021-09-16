أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة (مسيرة) «أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية» باتجاه مطار مدينة (أبها) الدولي جنوبي السعودية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن التحالف قوله ان «انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الانساني بمحاولة استهداف المدنيين». وأكد التحالف انه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هجمات الميليشيات الحوثية العدائية.



من جهة أخرى، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تسعى الى التوصل إلى عملية سلمية شاملة في اليمن تقودها الأمم المتحدة.



وأضاف المتحدث الأميركي امس أن هذا هو الهدف الذي يركز عليه تيم ليندركينج المتحدث الأميركي الخاص باليمن الذي يقوم حاليا بجولة في المنطقة.