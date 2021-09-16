استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري في الدوحة امس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد دعم بلاده المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.



وقالت «قنا» إنه تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما جرى خلال الجلسة مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم قطر المتواصل لدولة ليبيا وشعبها.



ونقل مراسل قناة «الجزيرة» القطرية عن مصادر في الوفد الليبي المرافق للمنفي أن زيارته هدفت الى بحث القضايا ذات المصالح المشتركة ودور قطر في المصالحة الوطنية الليبية والانتخابات المقبلة.