قرر مجلس الوزراء القطري الموافقة على مشروع قرار بشأن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية يسمح بمقتضاه بخفض عدد ساعات الدوام الأسبوعي للموظف إلى النصف وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد.



وقال وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري د.عبدالله السبيعي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، إن العمل بنظام الدوام الجزئي يكون بناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية وفقا لأحكام هذا القرار.



وأوضح أن النظام يأتي في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية والنهوض بالكفاءة الوظيفية.



وأضاف أن النظام يهدف إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين القطريين بما يراعي ظروفهم واحتياجاتهم وبوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية وذلك بما يتيحه هذا النظام للمرأة القطرية من فرص أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى.