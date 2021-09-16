أعلنت اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى في قطر عن الكشوف النهائية للمرشحين المتوقع أن يخوضوا غمار الانتخابات المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل ويبلغ عددهم 284 مرشحا منهم 28 امرأة.



وذكرت اللجنة في بيان صحافي ان هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى في قطر تتضمن جدولا زمنيا حيث بدأت اعتبارا من الأربعاء 15 الجاري الحملات الدعائية للانتخابات التي تتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين وفقا لضوابط وقواعد محددة.



وأضافت ان القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون من بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب التي تسمى عادة فترة الصمت الانتخابي.



وأوضحت ان وزارة الداخلية خصصت بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة عددا من صالات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية لإقامة الندوات وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، مضيفة ان المؤسسة القطرية للإعلام دشنت موقعا إلكترونيا يتيح للمرشحين الظهور اعلاميا عبر منابر اعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وتقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين.