وصلت صباح اليوم الخميس، أولى شحنات الوقود القادمة من إيران إلى لبنان، والتي كان حزب الله قد أعلن عنها.

ووفقا لقناة "المنار" التابعة لحزب الله، فقد دخلت الصهاريج المحملة بالمازوت من سورية إلى لبنان، بعد أن جرى تحميلها من باخرة إيرانية راسية في ميناء بانياس.

وتضم القافلة الأولى 20 صهريجا، وكل صهريج يحتوي على 50 ألف لتر من مادة المازوت.

ويُنقل المازوت إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر الصهاريج إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة "الأمانة" للمحروقات، ليتم بعد ذلك نقل المازوت وتوزيعه على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول عليه.

وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قد أعلن عن وصول باخرة المازوت الإيراني إلى سورية يوم الأحد الماضي، وتحدث عن بواخر أخرى في الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مبيعات النفط الإيراني.

وكان إعلان نصر الله استقدام وقود من إيران، للبلاد التي تعاني نقصا حادا في الوقود، قد أثار غضب مناهضي إيران في لبنان. وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إن "سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".