أدانت الصين ما أسمته بالعقد غير المسؤول بين الولايات المتحدة الأميركية وأسترالي بخصوص شراء كانبيرا غواصات ذات دفع نووي.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، تشكيل تحالف أمني واسع النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يتضمّن خصوصاً حصول كانبيرا على غواصات ذات دفع نووي، في مواجهة الخصومة المتزايدة مع الصين.

والنتيجة الأولى لهذا الإعلان هي فسخ أستراليا عقداً ضخماً أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية، ما أثار غضب باريس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "أول مبادرة كبيرة في إطار +أوكوس+ ستكون حصول أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي".