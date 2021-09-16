أكدت بريطانيا اليوم الخميس، ان تشكيل تحالف ثلاثي مع الولايات المتحدة واستراليا "لا يشكل اختلافا استراتيجيا" مع فرنسا.

وذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريح صحافي، انه تحدث مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، وابلغها بأن اعلان تشكيل التحالف الثلاثي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا "لا يعني ان هناك خلافات استراتيجية مع فرنسا".

واعرب عن تفهمه لغضب فرنسا بسبب خسارتها عقدا عسكريا ضخما بمليارات الدولارات مع استراليا مضيفا انه "لا توجد اي نية لإغضاب الفرنسيين لانهم من اقرب حلفائنا في أوروبا وقواتنا المسلحة متكافئة من حيث الحجم والقوة ونحن نعمل مع بعض".

واوضح والاس ان "استراليا كانت ترغب في شراء غواصات فرنسية تقليدية تعمل بالديزل لكنها غيرت رأيها وفضلت اقتناء غواصات نووية ومثل هذه القرارات تخص الدولة المعنية وبما يتناسب مع مصالحها الوطنية والامنية ".

ومن جانب اخر اشار والاس الى ان " شركاءنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يرغبون في تعزيز قدراتهم من اجل الوقوف على أرضهم".