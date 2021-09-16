أفاد محام للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الخميس، بأن الرئيس رفض التعاون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن حرب حكومته على المخدرات، مؤكدا أن المحكمة الدولية ليس لها "ولاية قضائية على البلاد".

وقال كبير المستشارين القانونيين في القصر الرئاسي الفلبيني سلفادور بانيلو في تصريح لإذاعة محلية، إن "الفلبين انسحبت من قانون (روما الأساسي) وبالتالي لم يعد للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على البلاد".

وأضاف بانيلو "لذلك رفض الرئيس دوتيرتي التعاون مع المحكمة" مفيدا بأن الحكومة الفلبينية "لن تسمح لأي عضو في المحكمة الجنائية الدولية بجمع المعلومات والأدلة هنا في الفلبين وسيتم منعهم من دخول البلاد".

وهاجم دوتيرتي مرارا المحكمة الدولية ووصفها بأنها "هراء" فيما تعهد بعدم التعاون مع تحقيقاتها في مقتل ما لا يقل عن 6181 شخصا في أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات أجريت منذ يوليو 2016 وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الفلبين.

وسمح قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء بإجراء تحقيق شامل في حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات التي قدرت جماعة حقوقية بأنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص واصفين ذلك بالهجوم غير الشرعي والمنهجي ضد المدنيين.