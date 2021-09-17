عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس، اجتماع الدورة 149 للمجلس الوزاري، وذلك بمقر الأمانة بالرياض بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية د.عبداللطيف الزياني.



وقد ترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وفد الكويت الذي شارك في أعمال الاجتماع الوزاري.



وتم خلال الاجتماع مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.



من جهته، أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، امس، أن قمة العلا، التي عقدت في يناير الماضي، شكلت محطمة مهمة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف خلال أعمال الاجتماع أن الأوضاع الإقليمية مقلقة، ما يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على الأصعدة كافة.



وقال إن الحفاظ على مجلس التعاون كيانا راسخا ثابتا، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته.



وتم عقد اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير خارجية العراق فؤاد حسين.



من جانبه، أشار وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة في اليمن.



ودعا إلى تبني المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.



في السياق، أوضح وزير خارجية العراق أن بلاده تسعى للتوازن في علاقاتها الخارجية، مرحبا بكل مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالحوار الاستراتيجي.



ولفت إلى أن العراق يتطلع إلى الارتقاء بخطة العمل المشتركة مستقبلا إلى مستوى اتفاقية استراتيجية كاملة كخطوة لتعزيز التعاون في جميع المجالات وتوطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة.



يذكر أن قمة العلا عقدت في يناير الماضي، وأكدت على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.



كما شدد بيان العلا حينها على طي صفحة الماضي، بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذلك مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.



وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر مترئسا وفد الكويت في الاجتماع (كونا)

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