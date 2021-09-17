أعلنت الصين امس، ان أكثر من مليار شخص اكملوا تطعيمهم بأخذ جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد.



وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة بالصين مي فنغ في مؤتمر صحافي انه تم تطعيم اكثر من مليار شخص في البلاد بلقاحات (كورونا) أي ما يزيد على نحو 70% من عدد السكان البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة.



وأوضح ان أكثر من 95 مليون صيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تم تطعيمهم بأخذ جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) وان أكثر من 200 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق أكملوا كذلك تطعيمهم ضد الفيروس.



وأفاد تقرير إخباري صيني بأن البلاد تعتزم البدء في إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمجموعات محددة من السكان.



ونقلت صحيفة «خنان ديلي» عن اجتماع عقدته الحكومة المحلية لمقاطعة خنان بوسط الصين أن إعطاء الجرعات سيبدأ خلال سبتمبر الجاري ويستمر حتى نوفمبر.



ويستهدف البرنامج الأفراد الذين تم تلقحيهم بصورة كاملة قبل الأول من مايو، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



من جهة أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران امس، إن وضع كورونا في فرنسا «تحسن بشكل كبير»، لافتا الى أنه إذا استمرت «هذه الديناميكية»، «يمكننا البدء في التفكير في تخفيف بعض الإجراءات».



وأضاف في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: انه لايزال هناك نحو 10 آلاف إصابة بكورونا في اليوم، الوباء لم ينته بعد من ناحية أخرى، نحن نسير بمعدل انخفاض لا يقل عن 30% في أسبوع واحد، مشيرا إلى أن الضغط على المستشفيات في المدن يتناقص. وتابع: هناك أقل من 2000 مريض في العناية المركزة. نحن في المسار السليم.



وأوضح وزير الصحة الفرنسي أن الوضع تحسن بشكل كبير بفضل حملة التطعيم الضخمة للفرنسيين، والحفاظ على الإجراءات الوقائية، ويقظة الفرنسيين والأدوات الثمينة مثل الشهادة الصحية.



وقال فيران: مع ذلك، لسنا في وضع يسمح بتقليل «تدابير السيطرة على الوباء»، والتي تعتبر الشهادة الصحية جزءا منها، بل قد يكون الوقت مبكرا جدا.



وتابع: مع ذلك، إذا واصلنا هذه الديناميكية، فيمكننا البدء في النظر في تقليل بعض التدابير. هل سيحدث ذلك عبر الشهادة الصحية؟ سوف نرى، مشيرا: سنكون قادرين على تخفيفها تدريجيا في الأقاليم التي سيقل انتشار الفيروس فيها، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب.