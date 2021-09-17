تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال الإعلان عن معاهدة «أكوس» الأمنية. وخلال المؤتمر الخاص بالكشف عن تحالف «أكوس»، بدا بايدن أنه نسي اسم رئيس الوزراء الأسترالي. وتحدث موريسون أولا في المؤتمر، وتبعه جونسون، ثم اعتلى بايدن المنصة وشكر رئيس وزراء المملكة المتحدة على تقديمه، قائلا «شكرا لك بوريس». لكن عندما التفت إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بدا أن بايدن نسي اسمه، وأشار إليه قائلا: «ذلك الصديق هناك».



وانتشرت لقطات تلك اللحظة المحرجة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتمت مشاهدة المقطع آلاف المرات على «تويتر»، حيث أصبحت جملة #ThatFellaDownUnder التي استخدمها بايدن عندما نسي الاسم وسماً على مواقع التواصل.