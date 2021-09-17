بينما تفكر الولايات المتحدة مليا كيف خسرت أطول حرب لها في أفغانستان، يجدر التفكير في سؤال آخر وهو: «من الذي ربح الحرب؟»، ويقول الكاتب الأميركي المتخصص في الشؤون الأمنية إيلي ليك في تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» للانباء إن هناك طالبان بالطبع، وهي الحركة التي شكل أفرادها حكومة مؤقتة تضم العديد من المطلوبين دوليا، إلا أن الرابح الأكبر قد يكون باكستان، الراعي الأساسي لطالبان.

فقد أعرب معظم حلفاء الولايات المتحدة عن صدمتهم وحزنهم وغضبهم بسبب الانتصار الذي حققته طالبان في كابول، بيد أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان احتفل بهزيمة الحكومة الأفغانية المنتخبة، قائلا ان طالبان «حطمت أغلال العبودية».

ويقول ليك ان باكستان مارست لعبة مزدوجة في أغلب عمليات الحرب على الإرهاب، التي بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر، وساعدت أحيانا في تعقب واعتقال قادة تنظيم القاعدة وحركة طالبان.



وفي عام 2010، اعتقلت قوات العمليات الخاصة الباكستانية والأميركية الملا عبدالغني برادر في كراتشي.

ومع ذلك، كانت عناصر من الجيش والمخابرات الباكستانية، تقدم طوال الوقت الملاذ والتمويل والتدريب لطالبان وحلفائها في الجماعة الإرهابية سيئة السمعة، المعروفة باسم «شبكة حقاني».

ويضيف ليك إنه خلال الأعوام العشرة الأولى من حرب أفغانستان، كانت هذه قضية فضلت الولايات المتحدة وباكستان مناقشتها في سرية. وبعد أن خططت «شبكة حقاني» لعملية تفجير شاحنة في موقع تابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يقع بالقرب من كابول، وهجوم على السفارة الأميركية هناك في سبتمبر من عام 2011، كسر الأدميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة وقتها، حاجز الصمت، وقال ان «شبكة حقاني تعمل كذراع حقيقية لوكالة الاستخبارات الباكستانية»، وكان من المفترض ألا يتفاجأ أحد باتهام مولن، فقد كان قد سبق ذلك ببضعة أشهر اغتيال الولايات المتحدة لأسامة بن لادن، الذي كان يعيش آنذاك بارتياح في «أبوت آباد» الباكستانية.

ويقول ليك ان هناك سببا لعدم إخطار مولن لنظرائه الباكستانيين بهذه المداهمة، فقد قدمت الولايات المتحدة لباكستان أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، ثم بدأ هذا الدعم في التراجع بعد عام 2011، وفي عام 2018 قامت الولايات المتحدة بتعليق المساعدة الأمنية، مع بعض الاستثناءات القليلة للأمن القومي.



ويوضح ليك أن فرض القيود والتعليق النهائي للمساعدات العسكرية، كانت هي الطريقة التي حاولت من خلالها الولايات المتحدة معاقبة عميلها الظاهري.

وبحلول فترة ولايته الثانية، كان الرئيس الاميركي الاسبق باراك أوباما يبحث عن طريقة للخروج من أفغانستان، وبينما كانت هناك زيادة متواضعة في أعداد القوات في السنة الأولى لتولي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب منصبه، انتهى الأمر بتفاوض إدارته على الاستسلام الذي استكمله مؤخرا الرئيس الحالي جو بايدن.

ويرى ليك أنه لذلك ليس من العجيب أن تحتفل باكستان بنصر طالبان، مشيرا إلى أن هناك فصيلا من الدولة يعمل على إعادة طالبان إلى السلطة منذ عام 2001 وتلتزم إدارة بايدن الصمت بشأن ما تعتبره «خيانة» باكستان حتى الآن، ومن اللافت للنظر أن بقية من الوطنيين الأفغان لم يلتزموا الصمت.



وطالب مئات المتظاهرين ـ وتحديدا من النساء ـ في كابول، باكستان بعدم التدخل في شؤونهم السيادية. ويرى الكثير من الأفغان، وبينهم مسؤولون سابقون، أن باكستان تدعم طالبان، وأنها ساعدتها في السيطرة على البلاد، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وقد شهدت أفغانستان تنظيم العديد من المظاهرات منذ وصول طالبان إلى السلطة، وكان الاحتجاج في كابول هو الأكبر والأهم.

ويقول ليك إنه كان من المستحسن أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا رسميا لدعم هؤلاء المتظاهرين الشجعان، إلا أن هذا أمر غير مرجح.

وكما قال بايدن في العديد من المرات خلال الأشهر العديدة الماضية، فإن خطة ما بعد الانسحاب هي أن تحتفظ الولايات المتحدة بقدرة «خارجية» لاستهداف الإرهابيين في أفغانستان، مما يعني أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى موافقة باكستان على القيام بطلعات جوية فوق مجالها الجوي.

ويرى ليك أن حرب الولايات المتحدة «الأبدية» في أفغانستان قد تكون انتهت، إلا أنه عبر الحدود، وتحديدا في باكستان، مازال العميل السابق لأميركا لديه نفوذ على القوة العظمى التي ساعد في هزيمتها.