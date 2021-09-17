تنظم روسيا انتخابات تشريعية ومحلية من الجمعة الى الاحد، تشمل العديد من المرشحين الفرديين لكن هناك ايضا بعض المعارضين المضطهدين وبالطبع المتذمرون من الرئيس ڤلاديمير بوتين.

فيما يلي خمسة نماذج للمرشحين في هذه الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها الحزب الحاكم «روسيا الموحدة».

القادمون الجدد

يعلم الكرملين جيدا أن حزب «روسيا الموحدة» لا يحظى بشعبية. لذلك قدم ترشيحات جديدة لضخ دماء جديدة.

أبرز هؤلاء هو دينيس بروتسينكو وهو مدير مستشفى كبير في موسكو وكان الوجه المطمئن والصريح والكفؤ في مكافحة وباء «كوفيد-19» طلب منه الترشح، لكنه رفض في بادئ الأمر. إلا ان الرئيس بوتين استدعاه وفي نهاية الأمر انصاع الطبيب وقرر خوض الحملة الانتخابية.

المرات الأولى التي سمع فيها الناس عن بروتسينكو كانت في 2015 و2017 لكن في إطار مختلف تماما. فقد روى المعارض ڤلاديمير كارا-موزرا أن الطبيب أنقذ حياته حين شخص تعرضه لتسميم، وهو ما اعتبره المعارض محاولة قتل نسبها إلى الكرملين.

الوجه الآخر الجديد المرتقب أن يدخل البرلمان هي ماريا بوتينا التي أوقفت في يوليو 2018 في الولايات المتحدة حيث قضت 18 شهرا في السجن لأنها حاولت اختراق أوساط الجمهوريين المقربين من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لحساب الاستخبارات الروسية.

بعد الإفراج عنها وعودتها إلى روسيا، حصلت على برنامج على التلفزيون الحكومي «RT» وتوجهت مع فريق تصوير الى السجن، حيث يقبع المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي ناڤالني الذي كان ينفذ حينذاك إضرابا عن الطعام.

المعارضون

بعد تصفية حركة ناڤالني، فان الترشيحات النادرة المناهضة للسلطة التي سمح بها هي الأكثر عرضة للمضايقة.

هكذا يقوم أندريه بيفوفاروف بحملة من سجنه في كراسنودار حيث هو معتقل منذ مايو بتهمة التعاون مع منظمة محظورة مرتبطة برجل الأعمال الذي أقصي عن دوائر السلطة ميخائيل خودوركوفسكي.

وتنشر داريا أرتيموفا البالغة من العمر 19 عاما والمرشحة المستقلة «من أجل التغيير» في منطقتها بيردسك في سيبيريا، عبر انستغرام التهديدات العديدة التي تلقتها، مثل إكليل الجنازة الذي أرسل إلى والديها.

في روستوف أون دون، حكم على متطوعة من فريق معارض بالسجن خمسة أيام بسبب ترويجها للاستراتيجية الانتخابية لمنظمة ناڤالني. وهذه الاخيرة محظورة لأنها صنفت «متطرفة» من قبل القضاء قبل أسابيع من الاقتراع.

من يشوشون على الانتخابات؟

في روسيا، وفي كل انتخابات هناك مرشحون يهدفون الى زعزعة صفوف ناخبي الشخصيات المعارضة. المثال الأكثر وضوحا كان هذه المرة في سانت بطرسبرغ حيث يواجه المعارض بوريس فيشنيفسكي المرشح للمجلس البلدي، مرشحين آخرين يحملان الاسم نفسه ويربيان اللحية نفسها ومصابان مثله بالصلع.

ترشيحات أخرى يصعب تصنيفها

في دائرة وسط موسكو التي يوجد فيها الكرملين والبرلمان واجهزة الاستخبارات والوزارات لم يقدم الحزب الحاكم رسميا أي مرشح، لاسيما انه لا يحظى بشعبية كبرى هناك.

لكن المعارضة في موسكو ترى أن حزب «روسيا الموحدة» يختبئ خلف مرشح مستقل هو أوليغ ليونوف، الشخصية المحترمة التي تدير جمعية بحث عن المفقودين، لكنه ينفي ذلك.

نجوم السلطة

الشخصيتان الرئيسيتان في نظام بوتين، سيرغي لاڤروڤ وسيرغي شويغو وهما على التوالي وزيرا الخارجية والدفاع مرشحان لمقعدين نيابيين عن حزب روسيا الموحدة متسلحان بهيبتهما و70% من الآراء المؤيدة بحسب معهد فتسيوم.

ودورهما: تقليص عدد الناخبين التقليديين للسلطة الذين قد يتجهون نحو الامتناع عن التصويت بسبب عدم وجود تحد فعلي في هذه الانتخابات.

ويعتقد أن شعبيتهما ستتأثر بشعبية حزب روسيا الموحدة الذي قال استطلاع رأي اجراه فتسيوم إنه نال أقل من 30% من الأصوات المؤيدة بسبب الركود الاقتصادي وفضائح الفساد.

المعارضة المؤيدة لبوتين

منذ عشرين عاما، يقبل الكرملين ثلاثة تنظيمات في المعارضة البرلمانية وقد بقيت مطيعة له في القضايا الأساسية: الشيوعيون والقوميون والوسطيون من حزب روسيا العادلة.

وافقت هذه الأحزاب إلى حد كبير على الإصلاح الدستوري الذي سمح لڤلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، أو القانون الذي يسمح باستبعاد مؤيدي ناڤالني عن الانتخابات.

قادتهم التاريخيون، غينادي زيوغانوف (77 عاما) وڤلاديمير جيرينوفسكي (75 عاما) وسيرغي ميرونوف (68 عاما) هم مرشحون بطبيعة الحال لإعادة انتخابهم.