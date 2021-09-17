يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقا متزايدا من جانب البعض داخل إدارته، بشأن نهجه في السياسة الخارجية، الذي يركز حتى الآن على الشكل أكثر من المضمون، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وقالت الصحافية أنيا نوسباوم والصحافي سامي أدجيرني، في تقرير نشرته الوكالة، إن الرئيس الفرنسي يسخر من النصائح الديبلوماسية منذ أن تولى منصبه، وبينما يستعد لخوض انتخابات جديدة في العام المقبل، تتطور التوترات لدى جهاز الشؤون الخارجية الفرنسي.

وقد أعرب عدد من المسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، عن شعورهم بالاحباط بسبب إصرار الرئيس الفرنسي على تقديم مبادرات رفيعة المستوى لقادة من أمثال الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين أو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو الامر الذي غالبا ما يتركه «خاوي الوفاض».

ولا يتعلق الأمر بمزاعم الديبلوماسيين أنهم كان يمكنهم أن يقنعوا ترامب بالالتزام باتفاق باريس للمناخ، أو أن يقنعوا بوتين بالتراجع في أوكرانيا، ولكنهم دأبوا على حث الرئيس على عدم إظهار عجز فرنسا النسبي مع مثل هذه الانتكاسات العلنية.

ويقول الديبلوماسيون والمستشارون الوزاريون ان مكتب ماكرون عادة ما يتجاهل التوجيهات بشأن الموضوعات الرئيسية، حتى بعد طلبها.

وكان الرئيس أشاد مؤخرا بقرار سحب الرعايا الفرنسيين والموظفين الأفغان من كابول في وقت مبكر. ومع ذلك، قال مسؤولان على دراية بالوضع، إن فرقه كانت قد تراجعت في البداية عندما حثهم السفير الفرنسي في أفغانستان ديڤيد مارتينون على البدء في استعدادات الإخلاء في ديسمبر الماضي.

وبينما أصر الديبلوماسيون على أن الوضع على أرض الواقع سيتدهور، قال مساعدو ماكرون إنهم مبالغون، منتقدين مارتينون سرا بسبب «إثارته حالة من الذعر»، بحسبما قاله أحد المسؤولين.



وبعد أن أطلق المسؤولون في كابول تحذيرات تنذر بوجود الخطر أكثر من أي وقت مضى، تراجع الرئيس في يناير الماضي، ووافق على وضع ترتيبات لإخراج أكثر من 600 أفغاني وتقليص الوجود الديبلوماسي الفرنسي هناك.

وقام ماكرون بنفسه بتسليط الضوء على نجاح العملية علنا، حيث قال في مؤتمر صحافي عقد في دبلن «أنا سعيد جدا بذلك».

وقال الرئيس الفرنسي في بيان نقله مكتبه الصحافي عندما طلب منه التعليق على التوترات مع السلك الديبلوماسي «أثق تماما في فريقي الديبلوماسي وفي الطريقة التي يعمل بها مع وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية».



وبينما يمنح النظام الفرنسي الرئيس السيطرة الكاملة على السياسة الخارجية، فمن التقليدي أن يأخذ صنع القرار بعين الاعتبار، المزيد من التوجيهات من خارج الفقاعة الرئاسية، ومن وزارة الخارجية على وجه التحديد.

ويقول المسؤولون إن ماكرون عادة ما يكون أكثر إصرارا على المضي قدما بصورة فردية، أكثر من أسلافه، وقد قام مرارا بتهميش أعضاء حكومته، على الرغم من الخبرة المحدودة التي كانت لديه في الشؤون الدولية عندما تولى منصبه.

من جانبه، يقول برونو تيرتري، نائب مدير مؤسسة الابحاث الاستراتيجية في باريس، «لا يمكنك إلقاء اللوم على ماكرون بسبب إقدامه على المحاولة.. ولكن من الممكن إلقاء اللوم عليه لعدم فهمه حدود فرنسا».



وبحسب تقرير «بلومبيرغ»، فإن الرئيس الفرنسي غير حصين على الصعيد المحلي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة المقررة في العام المقبل بينه وبين زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، قد تكون متكافئة بصورة أكبر من المنافسة التي جرت بينهما في عام2017، وسيتعين على ماكرون إقناع المعتدلين بالالتفاف حوله في جولة الإعادة، في إطار سعيه للحصول على فترة ثانية في الحكم.

وكان ماكرون قد أبرم اتفاقا تاريخيا مع ألمانيا لجمع الديون المشتركة في أوروبا للصمود أمام جائحة كورونا. كما جعل الإيرانيين يحضرون اجتماعات مجموعة السبع التي أقيمت في مدينة بياريتز الفرنسية في عام 2019، وحافظ على وجود دور دولي لفرنسا لا يتناسب مع وزنها الاقتصادي.



ويؤكد مستشارو ماكرون على أنه عادة ما كان قادرا على جلب لاعبين مختلفين إلى الطاولة، وأنه يعمل على المدى الطويل. ولكن الديبلوماسيين قالوا إن قائمة الأهداف غير الواقعية تزداد طولا، مما يهدد بتقويض مصداقية ماكرون، بينما يحاول إقناع قادة أوروبا الآخرين بأنه يجب أن يكون مركز الثقل الجديد بعد تنحي المستشارة أنجيلا ميركل بعد إجراء الانتخابات الألمانية.