قالت خلية الاعلام الامني العراقية اليوم الجمعة ان اللجنتين الفنيتين العسكريتين العراقية والامريكية اتفقتا على خفض مستوى تمثيل قيادة قوات التحالف الدولي في العراق بحلول نهاية سبتمبرالجاري.

وذكرت الخلية في بيان ان اللجنتين اجتمعتا امس الخميس في اطار مخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي وترأس الجانب العراقي نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري فيما ترأس الجانب الامريكي قائد قوات عمليات (العزم الصلب) في العراق اللواء جون برينان.

واوضح ان الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الامريكية من القواعد العسكرية في عين الاسد واربيل شمالي العراق بحلول نهاية فضلا عن تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق الى مقر اصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لاغراض الادارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

واتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال الى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية العام الحالي.

ووفقا للبيان فقد جدد الطرفان التأكيد على ان وجود القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق والسيادة العراقية.

واتفقت القيادتان العراقية والامريكية في يوليو الماضي وفي اطار الجولة الرابعة من جلسات الحوار الاستراتيجي على انهاء وجود القوات القتالية الامريكية في العراق والابقاء على قوات متخصصة بمهام التدريب والاستشارة مع نهاية العام الحالي.