وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب قوات حلف شمال الاطلنطي الناتو" من أفغانستان بأنه «هروب»، مشيرا إلى ضرورة أن تضع منظمة شنغهاي للتعاون نهجا منسقا للتعامل مع المخاطر الناجمة عن ذلك.



وقال بوتين عبر الفيديو كونفرنس، خلال مشاركته في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية: «تواجه منظمتنا الآن مهمة عاجلة لاتباع نهج منسق نظرا للمخاطر الملموسة المرتبطة بتصعيد الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب السريع (الهروب) لقوات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو من هذا البلد».



وأقر الرئيس الروسي بأن تغيير السلطة في أفغانستان جاء تقريبا دون إراقة للدماء، مؤكدا أن هذا أمر إيجابي دون أدى شك. وأضاف :«تسيطر طالبان حاليا على عموم أراضي أفغانستان تقريبا، ولا بد من تشجيع السلطات الأفغانية الجديدة على الوفاء بوعودها بخصوص إحلال السلام وتطبيع الحياة الاجتماعية وضمان الأمن للجميع».



واقترح بوتين بهذا الخصوص دراسة إمكانية استئناف عمل مجموعة العمل المشتركة بين «شنغهاي للتعاون» وأفغانستان، محذرا من أن تطورات الأحداث في هذا البلد تؤثر على أمن كافة الدول الأعضاء في المنطقة.



وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الاستفادة بالدرجة الأولى من قدرات «منظمة شنغهاي» بهدف الإسهام بجميع الوسائل المتاحة في إطلاق عملية سلام شاملة بين الأفغان بالتزامن مع فعل كل ما يمكن بغية التصدي لمخاطر الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف الطائفي القادمة من هذا البلد.



ورحب بوتين بمنح المملكة العربية السعودية وقطر ومصر صفة شريك في الحوار في اطار منظمة شنغهاي للتعاون، وقال «روسيا تؤيد انخراط هذه الدول في نشاطات المنظمة المختلفة».



واعرب كذلك عن تأييد بلاده لانضمام ايران الى المنظمة قائلا «ان ايران تلعب دورا هاما في المنطقة الاورواسيوية وتتعاون منذ وقت بعيد مع منظمة شنغهاي بشكل بناء».



ووصف انضمام ايران الى عضوية المنظمة بأنه «سيعزز المكانة الدولية لمنظمة شنغهاي للتعاون» لافتا الى وجود الكثير من الدول الراغبة في التعاون مع المنظمة بشكل او بآخر.



وفي معرض حديثه عن قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري في اطار منظمة شنغهاي للتعاون لفت بوتين الى ان حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الاعضاء في المنظمة انخفض العام الماضي بنسبة 5ر4% الى 141 مليار دولار.



واكد امكانية العودة لتنشيط التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بفضل الاجراءات واسعة النطاق التي اتخذت لمواجهة جائحة ڤيروس (كورونا المستجد - كوڤيد 19 ) .



من جهته، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمته إنه لا يتعين أبدا السماح لقوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بأي ذريعة.



وأضاف أنه ينبغي دعم الدول بقوة لاستكشاف مساراتها التنموية وأنماط الحكم التي تناسب أوضاعها الداخلية.



وتابع: مستقبل التنمية والتطور في بلدنا ينبغي أن يكون في زمام قبضتنا.



ونوه الى انه على الأطراف المعنية في أفغانستان استئصال شأفة الإرهاب وإن الصين ستقدم المزيد من المساعدة للبلاد في حدود قدراتها، وفقا لتقرير عن قمة إقليمية نشرته وسائل الإعلام الرسمية.



وقال إن بعض الدول يجب أن تتحمل مسؤولياتها الواجبة فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية في أفغانستان بما أنها ساهمت في خلق هذا الوضع.



وأضاف أنه يجب توجيه أفغانستان لتصبح أكثر انفتاحا وشمولية وتنتهج سياسات داخلية وخارجية معتدلة.



وذكر أن على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أن تساعد في انتقال السلطة بشكل سلس في البلاد.



وكانت أعمال قمة زعماء منظمة شنغهاي انطلقت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه الجمعة بمناسبة الذكرى الـ 20 لتأسيسها. وتضم «منظمة شنغهاي للتعاون»، التي تأسست عام 2001، كلا من روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة الدول المراقبة فيها، فيما تحظى أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا وتركيا وسريلانكا ونيبال بصفة الدول الشركاء للمنظمة.