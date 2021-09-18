أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل دولة الإمارات ، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد-"19 للدخول، ابتداءً من غد الأحد .

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم السبت ، يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد19- إلى 2ر0 % من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام جواز المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وقالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.