أكدت روسيا أنها ستحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات وخروقات خلال عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التي استمرت لمدة 3 أيام وانتهت امس، فيما دعا أنصار المعارض اليكسي نافالني الى تصويت احتجاجي ضد حزب «روسيا الموحدة» الحاكم.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ايللا بامفيلوفا القول امس ان: «السلطات ستحقق في جميع الانتهاكات والخروقات التي وقعت خلال عملية التصويت».



وأشارت بامفيلوفا إلى ان نسبة المشاركة في عملية الاقتراع بلغت حتى ظهر امس 40.49% في وقت كانت تطمح فيه السلطات إلى إقبال لا يقل عن 60% من أجل إعطاء الانتخابات بعدا جماهيريا وتعزيز الثقة بنتائجها.



وعلى صعيد متصل، كشف المركز الصحافي لوزارة التقنية الرقمية الروسية في بيان عن وقوع هجمات إلكترونية استهدفت العملية الانتخابية من عدة دول.



وقال البيان إن الهجمات الإلكترونية «كان مصدرها الولايات المتحدة وألمانيا وأوكرانيا والصين وحتى من روسيا نفسها».