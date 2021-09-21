اتهمت حركة طالبان تنظيم «داعش» بالوقوف وراء سلسلة الهجمات التي استهدفت عناصرها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ساعات من تبني التنظيم نفسه العمليات.



وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة والمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أمس، إن التنظيم يقف وراء التفجيرات التي وقعت خلال الأيام الماضية في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار (شرقي البلاد)، والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى بين قوات الأمن التابعة لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمدنيين.



وأضاف مجاهد ان قوات الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان مؤخرا، أجرت عملية تمشيط في أطراف مدينة جلال آباد بحثا عن المنفذين.



وكان تنظيم داعش - خراسان تبنى في بيان بثه عبر وسائل التواصل سلسلة التفجيرات التي وقعت السبت والأحد في جلال آباد، وقال إنها أدت الى سقوط أكثر من 35 عنصرا من حركة طالبان بين قتيل وجريح.



إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بإعادة افتتاح مطار كابول رسميا أمس بعد أكثر من شهر على سيطرة طالبان على البلاد، وعقب 3 أسابيع من مغادرة آخر جندي أميركي للمطار.



ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن إدارة الطيران المدني في البلاد أن مطار العاصمة الأفغانية اصبح مفتوحا أمام الرحلات الداخلية والدولية.



وذكرت إدارة الطيران أن المطار يعمل لمدة 12 ساعة يوميا بشكل أساسي من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء.



وقال مسؤولون في الإدارة إن أول رحلة تجارية دولية أقلعت من المطار إلى إسلام آباد أمس الأول، وسيواصل المطار رحلاته الداخلية والخارجية، وتعهدوا بمواصلة جهودهم لتجهيز المطار للرحلات الجوية ليلا.



وطلبت الإدارة من عدة دول استئناف الرحلات الجوية إلى كابول، لكنها لم تتلق سوى إشارة خضراء من باكستان وإيران في الوقت الحالي.



وساعد فنيون من قطر وتركيا في إعادة تشغيل مطار كابول. وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.



وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأميركية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.



من جهة أخرى، قال السفير الصيني لدى كابول وانغ يو إن بلاده مستعدة لمواصلة المساعدات الإنسانية غير المشروطة لشعب أفغانستان.



وذكرت «خاما برس» أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الصيني لدى أفغانستان، مع وزير شؤون اللاجئين والعائدين بالوكالة خليل الرحمن حقان، إذ تعهد بوصول مساعدات الإغاثة الصينية بحلول فصل الشتاء هذا العام.



وبحسب بيان الوزارة الأفغانية، ستقدم الصين للشعب الأفغاني 15 مليون دولار مساعدات إنسانية ومليون جرعة من لقاح كورونا.