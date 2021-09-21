أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية امس تحقيق حزب روسيا الموحدة الحاكم بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت على مدى 3 أيام.



وقالت اللجنة في بيان ان فرز 99% من أصوات الناخبين اظهر حصول حزب روسيا الموحدة الحاكم على 50% من أصوات الناخبين.



وأضافت ان الحزب الشيوعي الروسي احتل المرتبة الثانية بحصوله على 19.56% من أصوات الناخبين يليه الحزب الليبرالي الديموقراطي بحصوله على 7.51% من الأصوات فيما حصل حزب روسيا العادلة على 7.38% من أصوات الناخبين.



وحصل حزب الناس الجدد الذي شارك في الانتخابات البرلمانية العامة للمرة الأولى على 5.33% من الأصوات.



وقال الكرملين إن الانتخابات البرلمانية الروسية كانت «حرة ونزيهة»، بينما سادت مخاوف كبيرة بين المراقبين والمعارضة بشأن التلاعب في الانتخابات.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة إنترفاكس للأنباء امس إن الكرملين يقيم الانتخابات «بشكل إيجابي للغاية».



من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه مناخ الترهيب في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في روسيا وانتقد غياب مراقبين مستقلين للانتخابات.



وقال المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو امس «ما رأيناه في الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جوا من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلة».



إلى ذلك، فتح مسلح النار في حرم جامعة بوسط روسيا امس ما أدى إلى مقتل ٦ أشخاص على الأقل، حسبما أكد المحققون، في ثاني عملية إطلاق نار تستهدف طلابا في هذا البلد.



وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم جامعة بيرم بوسط روسيا، قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.



من جهته، وصف بوتين، الهجوم المسلح الذي هز روسيا في بيرم بـ «المصيبة الهائلة».



وقال خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا: «أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت في بيرم. أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة للبلاد كلها». وفي موضوع الانتخابات، قال بوتين: «أود أن أشكر خصوصا المواطنين الروس، شكرا لثقتكم أيها الأصدقاء الأعزاء».