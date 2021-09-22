خفضت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عدد الأماكن التي يتعين وضع الكمامات فيها في الوقت الذي تستعد فيه لافتتاح معرض إكسبو 2020 العالمي الشهر المقبل ومع انخفاض الأعداد الرسمية لإصابات كوفيد-19.

وكانت الإمارات تفرض وضع الكمامات في كل الأماكن العامة وبين أفراد الأسر المختلفة في السيارات الخاصة.

أما الآن فمن الممكن خلع الكمامات مع الالتزام بالتباعد مترين عند التريض في الأماكن العامة أو على الشواطئ وعند أحواض السباحة وفي صالونات تصفيف الشعر والمراكز الطبية عند تلقي العلاج.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات: إن هذا التغيير يأتي في أعقاب انخفاض مطرد في حالات الإصابة اليومية المعلنة منذ أوائل يوليو تموز.

وأضافت أن على السلطات المحلية تعليق لافتات توضح الأماكن المسموح فيها بنزع الكمامات.

وتفتتح إمارة دبي معرض إكسبو 2020 في أول أكتوبر تشرين الأول المقبل وتأمل أن يحضره 25 مليون زائر من الداخل والخارج.

وسيتعين على جميع الزائرين فوق الثامنة عشرة التطعيم بأحد لقاحات فيروس كورونا أو إثبات سلبية فحص للكشف عن الفيروس.



