توفي رئيس الدولة الجزائري السابق، عبدالقادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد تدهور حالته الصحية.



وأعلن مجلس الأمة في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن خبر الوفاة وقال في بيان: «ينعى مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولة الأسبق ورئيس مجلس الأمة السابق، المجاهد عبدالقادر بن صالح، الذي وافته المنية».



وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، قد أعلنت، وفاة بن صالح، وأفادت، في بيان لها، بأن جنازة الفقيد ستشيع، اليوم، بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.



وعلى اثر الوفاة قرر الرئيس عبدالمجيد تبون، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام، ابتداء من امس، عبر كامل الأراضي الجزائرية.