دمرت الدفاعات السعودية امس 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفا أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.



وأضاف: نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.



يأتي ذلك بعدما كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي الاثنين الماضي في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.



وأوضح التحالف أن العملية تمت بعد مراقبة استخبارية، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.