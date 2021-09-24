توقع ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية انتهاء الجائحة التي سببها انتشار فيروس كورونا، في غضون عام، في وقت ترتفع فيه نسبة من تلقوا التطعيمات وزيادة عدد الجرعات ودخول أنواع جديدة من اللقاحات.



وقال بانسل لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية إنه يعتقد أن جائحة كورونا قد تنتهي في غضون عام مع زيادة إنتاج اللقاحات بما يوفر إمدادات عالمية كافية.



وأوضح في مقابلة مع الصحيفة «بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوافرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضا توافر جرعات معززة بالحجم المطلوب». وأضاف بانسل أن التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع.



وقال «الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى».



وردا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل قال «بدءا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام».



وخلصت مجموعة الخبراء التي ضمت متخصصين في التلقيح والأمراض المعدية وعلماء أوبئة إلى أن توازن الفوائد والأخطار يختلف لدى فئة الشباب، لاسيما الذكور الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب.



إلى ذلك، كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بدء تجربة كبيرة في الشهر المقبل للقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وهو على هيئة بخاخ للأنف.



ووفقا لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني أمس الأول فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفا من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية. وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.



ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة، مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.



وقال ممثل لشركة بكين وانتاي إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسميا تجارب المرحلة الثالثة، مضيفا أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.



وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعي في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.