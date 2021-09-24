قال ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن الحكومة قد تطلب المساعدة من دول صديقة للحصول على مقعد بالأمم المتحدة.

وأضاف مجاهد، في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية: «الدول الأخرى القريبة منا، مثل قطر وغيرها من الدول التي دعمتنا في الأوقات الصعبة، يمكن أن تقوم بدور الوسيط أو تلعب دور صلة الوصل، ويمكن أن تساعدنا في الحصول على مقعد في الأمم المتحدة».



وتابع مجاهد القول: «هذا حقنا، ونحن نرحب بأية دولة يمكنها مساعدتنا في ذلك»



وقال: «من جانبنا، تم تعيين سهيل شاهين في منصب ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة. نحن ننتظر ردهم لم نتلق هذا الرد حتى الآن. نحن ننتظر».



من جهة أخرى، أوضح مجاهد أن حكومة تصريف الأعمال لا تنوي المطالبة بتسليم الرئيس السابق أشرف غني، وإنما تطالب بإعادة أموال البلاد المنهوبة.



وأضاف المتحدث باسم طالبان أن الرئيس السابق نهب أموال أفغانستان، والحكومة تريد ردها لأنها من حق الشعب الأفغاني، حسب قوله.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة طلبت وساطة لرفع العقوبات، قال إن روسيا يمكن أن تقوم بخطوة مهمة في هذا الأمر.



ونوه مجاهد بأن المساعدات تصل إلى أفغانستان من روسيا وقطر وباكستان والأمم المتحدة، مشددا على أن كابول تنتظر المزيد منها.



وبعد تحذيرات غربية عديدة من احتمال تحول أفغانستان الى ملاذ للجماعات المتطرفة خاصة تنظيم القاعدة و«داعش»، قال مجاهد إن عدد أفراد تنظيم داعش في البلاد ضئيل جدا «ونعمل على كشف أماكن وجودهم» كاشفا أيضا أن واشنطن تعهدت بعدم شن أي غارات مستقبلا على الأراضي الأفغانية.



وأوضح مجاهد أن طالبان لا خلافات لديها مع طهران حاليا، وتسعى لإقامة علاقات قوية معها.



وفيما يخص العلاقات مع روسيا، قال مجاهد إن حكومته ترغب في علاقات جيدة معها، وإنهم منفتحون على زيارة موسكو.

وفي السياق ذاته، قالت «سبوتنيك» -نقلا عن الخارجية الروسية- إن موسكو وكابل تناقشان احتمال زيارة وفد من الحكومة الأفغانية المؤقت.



من جهته، أعلن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف متحدثا عن إمكانية دعوة طالبان إلى موسكو، إن الكرملين يراقب تصرفاتهم والهيكل النهائي الذي ستتبناه السلطات في أفغانستان.



وقال بيسكوف ردا على سؤال حول احتمال دعوة طالبان الى موسكو: «مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم، نفضل الآن أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان.



وأضاف قائلا: «وما هو الهيكل النهائي الذي ستتخذه السلطة في هذا البلد، وكيف سيتم ضمان الوعود السابقة، نحن نراقب كل هذا بشكل وثيق جدا».



من ناحيته، قال وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن ان الولايات المتحدة ستراقب أداء طالبان وسنواصل العمل مع مؤسسات غير حكومية لتسهيل وصول المساعدات للشعب الأفغاني.



ودعا الأسرة الدولية الى البقاء موحدة في التعامل مع طالبان، وأضاف ان رسالتنا هي أن أي تعامل مع طالبان يجب ان يرتبط بتنفيذ التزاماتها.