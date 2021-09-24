أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برئاسة الكويت للدورة الـ 65 للمؤتمر العام للوكالة التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة بعد نقاشات مستفيضة على امتداد خمسة أيام متواصلة.



وقال غروسي، في تصريح لـ «كونا» بمناسبة ختام أعمال الدورة الـ 65، ان «رئاسة الكويت كانت كعادتها متألقة»، لافتا إلى أنها «أدارت الجلسات بكل اقتدار».



وأضاف أن الدورة تمكنت من تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها من خلال التعاون والتفاهم بين رئاسة الدورة والدول الأعضاء والأمانة العامة للوكالة.



وعبر في ختام تصريحه عن خالص شكره لسفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في ڤيينا صادق معرفي على إدارته «المميزة» لجلسات المؤتمر على مدى خمسة أيام، لافتا إلى أنه تم اعتماد جميع مشاريع القرارات المطروحة على جدول الأعمال.



وبين أن ما تم تحقيقه خلال أعمال الدورة الـ 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يضاف إلى سجل الوكالة «المتميز» على امتداد عقود.



واختتمت الدورة الـ 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة أعمالها اليوم بمشاركة 51 وزيرا ومسؤولا رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.



وناقشت الدورة على امتداد خمسة أيام قضايا الحد من الانتشار النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم اعتماد جميع مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال الدورة.



وترأست الكويت الدورة الـ 65 للمؤتمر العام وذلك لأول مرة منذ انضمامها إلى الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود بعد انتخابها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء الـ 173 دولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.