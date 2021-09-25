أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة بلاده تضمن تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، ان الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقها اليوم، مشيرا إلى أنها ستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادىء الخمسين، كما ستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلة البلاد التنموية.